Олег Савченко предложил поддержать волгоградскую строительную отрасль

Фото: Николай Оберемченко

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ 21 января поручил увеличить объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в стране к концу десятилетия в полтора раза – до 120 млн кв. м в год. Задачу глава государства поставил перед регионами непростую и амбициозную, но выполнимую. К примеру, Волгоградская область ежегодно увеличивает практически на треть жилищное строительство. У многих жителей появилась возможность решить квартирный вопрос. А это сегодня главное, что определяет качество их жизни.

С этой целью Волгоградская область участвует практически во всех федеральных целевых программах и реализует собственные. На то, чтобы у волгоградцев появилось собственное жилье как можно раньше, направлены в том числе меры господдержки.

На совещании с правительством Президент также напомнил, что именно от эффективности поддержки зависит не только комфортное будущее граждан, но и развитие строительной отрасли. А спрос на жилье напрямую сегодня зависит от процента по ипотечным программам. Чем ниже процент, тем выше возможность у людей быстрее приобрести собственную квартиру.

Председатель комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко уверен, что нельзя уменьшать темпы строительства жилья. С одной стороны – это возможность выбора на рынке для потребителей, с другой – это люди, которые непосредственно работают в этой сфере.

Фото: Ирина Симонова

– Если говорить о ситуации в стране в целом, то сегодня в строительстве трудятся миллионы граждан, начиная от плотников и каменщиков, заканчивая риэлторами, которые помогают выбрать лучшее на рынке жилья. На мой взгляд, осложняет ситуацию низкий потребительский спрос. Виной здесь, прежде всего, психологический фактор. Люди не принимают решение о покупке квартиры, боясь планировать на несколько лет вперед семейный бюджет. Но за потребителя надо бороться. Весной прошлого года стимулом для застройщиков стало введение льготной ипотечной ставки в 6,5 % на жилье в Новостройках, – пояснил Олег Савченко.

Всего за несколько месяцев реализации программы в целом в России таких кредитов было выдано почти на триллион рублей. В Волгоградской области новое жилье по льготной ипотеке приобрели свыше 700 семей.

Минимальная ставка действует весь срок кредита, то есть до 20 лет. Кроме эконом-класса, будущие новоселы могут приобретать и более дорогое жилье. Летом 2020 года максимальный размер кредита вырос с 3 до 6 миллионов рублей. А размер первоначального взноса некоторые банки снизили до 15 %.

По словам Олега Савченко, на этом не надо останавливать проработку новых мер поддержки со стороны государства.

– На мой взгляд, льготная ипотека – это не предел. Есть и другие предложения. Например, снижение первоначального взноса на покупку ипотеки для тех граждан, которые будут готовы в организации отработать в течение 10 лет. Это касается, прежде всего, сотрудников бюджетных сфер – образования, здравоохранения. Особенно интересно это было бы молодым специалистам, которым в начале своей профессиональной карьеры сложно накопить на первоначальный взнос. По моему мнению, эту программу в будущем можно будет предусмотреть в бюджете Волгоградской области. 2021-й год, я уверен, даст позитивные итоги в экономике региона, – подытожил Олег Савченко.

Ирина Шабанова