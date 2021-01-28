Финалисты конкурса «Учитель года - 2020» проходят испытание уроком

Фото облкомобразования.

В Волгограде продолжаются финальные испытания всероссийского конкурса «Учитель года - 2020». 28 января для первой группы педагогов началось втторое испытание. Лучшие учителя страны проводят «Урок» для учеников школы-тысячника №55 «Долина знаний».

Каждый из конкурсантов проведет урок по своему профильному предмету. Тема должна соответствовать текущей школьной программе. При этом учителя могли выбрать, со школьниками какого возраста они хотят презентовать свои наработки.

- Каждый урок прошел очень интересно, поскольку все учителя - это уже состоявшиеся педагоги и люди с большим опытом работы. И обычно на этом конкурсе всегда участники - творческие люди, ищущие, целеустремленные, готовые делиться своим опытом. Поэтому для любого учителя и участие в этом конкурсе, и просто присутствие на нем в качестве зрителя – это огромный опыт, возможность для профессионального роста и развития. Поэтому я всегда всем педагогам советую участвовать в этом конкурсе. Они обязательно выиграют, какое бы место они не заняли, - делится член жюри, Учитель года-2018, народный учитель Чеченской республики Алихан Динаев.

Сам урок длится 35 минут, затем учителя отвечают на вопросы. Жюри оценивает глубину знания предмета, методическую и психолого-педагогическую грамотность. Не останутся в стороне и творческий подход, мотивация учеников, культура общения и речи.

- Мне очень понравились первые уроки, которые я увидел, так же как и эта замечательная школа. Я очень рад, что наши дети могут учиться и получать образование в таких условиях. Мне самому хочется стать ребенком и учиться здесь, - признается член жюри. - Я очень рад видеть, что в Волгограде этот конкурс проходит на самом высоком уровне, меня восхищает организация мероприятия, я уже успел почувствовать на себе волгоградское гостеприимство.

Уже завтра станет известно, кто из учителей пройдет в следующий тур конкурса. 15 лауреатов покажут «Мастер-класс» и «Классный час». И на третьем этапе пятерку призеров ждет пресс-конференция «Вопрос Учителю года». Имя «Учителя года - 2020» назовут 2 февраля.