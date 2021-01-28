Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 января: плюс 6 смертей

Актуальные новости о коронавирусе на 28 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В период гриппа и ОРВИ жители Волгоградской области вынуждены опасаться еще одной болячки - новой коронавирусной инфекции. Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на утро 28 января положительные тесты на ковид получили еще 242 пациента. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии превысило 45 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 января 2021 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика

Вместе с тем растет и количество выздоровевших. Волгоградские врачи работают днем и ночью, спасая сотни пациентов: тех, кто лечится в больницах и тех, кто переносит заболевание в легкой форме дома. Сегодня практически сравнялась статистика заболевших и полностью выздоровевших. 28 января выписали ещё 239 волгоградцев. Всего медикам удалось вылечить более 40 тысяч человек.

Но не всех удается спасти: только за сутки ИЦК сообщил о 6 смертельных случаях. Всего коронавирус унес жизни 593 жителей Волгоградской области. Напомним, в регионе продолжает действовать масочный и перчаточный режимы в общественных местах.