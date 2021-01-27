Новые приюты и больше денег зоозащитникам: как волгоградские власти будут решать проблему с бездомными собаками

А пока власти думают, как решить проблему, число бездомных собак в Волгограде увеличивается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже год волгоградские власти обещают разработать стратегию, которая должна решить проблему бездомных животных в регионе. Задача непростая: как, не нарушив федеральный закон, запрещающий убивать бродяг, избавить волгоградцев от собачьих стай. А их в Волгограде развелось уже столько, что ни «Городской центр отлова животных», ни зоодружина не справляются. Сегодня, 27 января 2021 года, этот вопрос опять обсуждали на заседании комитета Волгоградской облдумы по охране окружающей среды и природопользованию. Что же решили делать?

«ДОБАВИМ ДЕНЕГ НА ОТЛОВ»

Депутаты и чиновники признают: проблема с беспризорными собаками, которые буквально заполонили волгоградские дворы, стоит уже крайне остро. Особенно страдают Волгоград и Волжский. Но при этом отчитываются, что бродяг становится меньше.

- В 2020 году в регионе зарегистрировано 20939 собак без владельцев, что почти на 6 тысяч меньше, чем было в 2019 году, - приводит данные председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова. - За минувший год на территории области отловлено и стерилизовано порядка пяти тысяч бездомных собак, половину работы проделали некоммерческие зоозащитные организации.

Да, собак ловят, стерилизуют, вакцинируют от бешенства, чипируют, и… выпускают. В приютах оставляют только тех, которые «проявляют немотивированную агрессию». В общей сложности из бюджетов области, муниципальных образований и грантов, которые получили зоозащитники (НКО) в 2020-м на эти цели потратили 30 миллионов рублей. В Волгограде, Волжском и Среднеахтубинском районе дополнительно построили 72 вольера, куда на временную передержку отправили еще 3500 безнадзорных собак. Вроде немало, на деле – капля в море в масштабах проблемы.

Из приюта любого песика вы можете забрать домой: все питомцы здоровы и привиты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2021 году волгоградские власти увеличили сумму, выделяемую из региональной казны на эти цели, почти в два раза (для справки: в 2020-м из областного бюджета выделяли 4,5 миллиона рублей). Сегодня пообещали построить еще вольеры в приютах для животных в Волжском и Камышине. Но говорят, что и это проблему не решит.

«НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА»

За год волгоградские власти так и не придумали, как же избавить волгоградцев от «зубастого соседства». Сегодня вся стратегия сводится к одному – нужна помощь государства.

- В мае 2020-го на XXXII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации поддержали предложение волгоградских депутатов - разработать государственную программу, предусматривающую софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по строительству приютов для бездомных животных. Недавно Минприроды России совместно с Агентством стратегических инициатив приступили к разработке такого федерального проекта. Этот проект предусматривает строительство в регионах типовых приютов, создаваемых с использованием наилучших доступных технологий, - отчитались на комиссии в облдуме.

А председатель думского комитета по охране окружающей среды Ирина Соловьева предложила волгоградским бизнесменам активнее включаться в эту работу.

- Надо не только увеличивать число приютов, но и активнее привлекать к решению этой проблемы общественные организации и заинтересованных предпринимателей. А органы местного самоуправления должны помочь выстроить взаимодействие между организациями, которые делают одно благое дело – спасают животных, оставшихся без владельцев, - цитируют Соловьеву в пресс-службе облдумы.

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