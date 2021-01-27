Хрустальный пеликан ждет «Учителя года»: педагоги представили в Волгограде авторские методики

В жюри - лучшие педагоги прошлых лет. Фото: облкомобразования

В Волгограде продолжается финал всероссийского конкурса «Учитель года - 2020», на который съехались лучшие педагоги изо всех регионов страны. 27 января завершился первый этап под названием «Методическая мастерская». Накануне свои работы защитили педагоги из 43 регионов страны, сегодня в борьбу вступили еще 42 конкурсанта.

- Это как Новый год со вкусом незакрытой сессии, потому что испытания действительно заставляют понервничать. Еще больше заставляют понервничать прицелы фотокамер. Но в целом мы находим поддержку и в организаторах, и в других участниках, - делится впечатлениями о конкурсе 27-летний учитель биологии и химии из Зареченской школы Владимирской области Сергей Лялякин.

Педагоги признаются – сложно, нервно, но общение с коллегами и бесценный опыт останутся с ними навсегда.

- Ожидания в целом очень скромные. Здесь собралась учительская «круть» со всей страны. Познакомиться с такими людьми - это очень здорово. Мое оружие - это правда. Поэтому говорю, что думаю, а там уж как получится. Все уже обкатанное. Я просто продемонстрировал, каким бы я хотел видеть урок с позиции ученика. Еще прекрасно помню это чувство и сам учеником являюсь до сих пор в каком-то смысле, - делится молодой учитель.

- Сегодня прошло первое испытание. То, что мы планировали – новые приемы, новые подходы, все получилось реализовать. По вопросам жюри ясно – они поняли нас, - отмечает учитель начальных классов гимназии Слободского Кировской области Юлия Тимкина. – Я рассказывала о чтении, как об искусстве. И говорила о том, что ребенка все же нужно приучать к чтению книг и через разные интересные приемы и подходы учить его анализировать, чтобы он сам обратился к книге и полюбил читать.

Теперь 85 претендентов на большого хрустального пеликана готовятся к следующему испытанию. 28 и 29 января каждый педагог даст открытый «Урок». Пройдет второй тур в ГДЮЦе Волгограда.

- Там прекрасный зал с хорошей акустикой, в котором всем будет комфортно. Регион помог нам выбрать площадки, которые бы вдохновляли, помогали показать участникам все, что они умеют, - отметила начальник отдела Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Надежда Ладилова.

По результатам испытаний «Методическая мастерская» и «Урок», в следующий тур пройдут 15 лауреатов. Кто войдет в пятерку призеров, станет ясно после «Мастер-класса» и «Классного часа». А имя «Учителя года - 2020» назовут по итогам пресс-конференции «Вопрос Учителю года» в день Сталинградской победы - 2 февраля. Впервые в истории конкурса все этапы пройдут в одном городе.