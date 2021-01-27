Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 января: пять смертей и 241 заболевший

У большинства пациентов ковидных стационаров диагностируют пневмонию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве с сегодняшнего дня работа на удаленке уже не обязательна, а бары и рестораны могут работать по ночам. В Волгоградской области введенные коронавирусные ограничения пока сохраняются, но надежда на ослабление режима есть. Число новых заболевших коронавирусом за сутки в регионе – 241 человек. Цифры ежедневного прироста снизились до ноябрьских показателей, хотя Волгоград и область все еще остаются на 18-м месте в стране по этому критерию. При этом общее количество заразившихся ковидом достигло 42 тысяч 381 человека и тут Волгоградская область удерживает 16-е место в стране. Однако общие тенденции к снижению заболеваемости прослеживаются в большинстве регионов. На сегодня в России 17,7 тысяч новых заразившихся. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 января 2021 года.

Статистика. Яндекс

Кривая смертности от коронавируса пока растет по-прежнему. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, еще 5 летальных исходов подтвердили в регионе за последние сутки. Всего ковид и его последствия унесли жизни 587 волгоградцев.

Облздрав уже отмечал, что вскоре некоторые ковидные госпитали Волгоградской области могут вернуться в статус обычных больниц. По данным оперштаба, с каждым днем в инфекционных стационарах все больше свободных коек. Занято пациентами с коронавирусом и пневмонией чуть больше половины из них. Количество выздоровевших идет почти вровень с числом новых заболевших. На сегодня закрыли больничные листы еще 234 человека, за все время пандемии коронавируса – 40,4 тысячи волгоградцев.