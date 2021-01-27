«На втором сборе в Роторе появится еще один футболист из Астаны»: главный тренер сине-голубых – о подготовке и изменениях в команде

Фото: СК "Ротор"

Накануне, 26 января, у «Ротора» завершился первый зимний сбор в Турции в рамках подготовке к весенней части Российской премьер-лиги. В Белеке команда была с 15-го числа. За это время сине-голубые провели 2 матча – сыграли вничью с польской «Ягеллонией» и одолели «Муру» из Словении. Также футболисты проводили изнурительные тренировки, чтобы набрать форму. Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич остался довольным, как выглядели его подопечные на первом сборе.

ФУТБОЛИСТЫ СПРАВЛЯЮТСЯ С НАГРУЗКАМИ

- Те требования, которые должны быть в используемой командой схеме, ребята выполняют. Первый сбор всегда тяжелый. Надо отдать должное ребятам. Большинство из них приехали в хорошем состоянии. Они отработали в отпуске ту программу, которую мы им давали. И как они работали на первом сборе, меня устроило, - рассказал Александр Хацкевич пресс-службе «Ротора».

Второй сбор у «Ротора» пройдет с 30 января по 11 февраля. Место проведение прежнее – турецкий Белек. Тут уже сине-голубые будут больше работать над тактикой, будет больше контрольных матчей.

- В первой части чемпионата нам удавался быстрый переход из обороны в атаку. Над этим мы и будем работать. Ну и будет у нас больше спаррингов.

КАК ВЫГЛЯДЯТ НОВИЧКИ?

Пока в «Роторе» 4 зимних новичка - защитник Дмитрий Шомко, полузащитники Иван Маевский, Гиорги Арабидзе, нападающий Алексей Щеткин. Александр Хацкевич оценил, как они действовали на первом сборе.

- Если взять ребят, которые приехали к нам из «Астаны», то это футболисты, которые боролись в своем чемпионате за первое место, имеют опыт выступления в групповой стадии еврокубков. Видно на тренировках, что они постоянно хотят победить. Они составят достаточно серьезную конкуренцию в нашей команде. Это не может не радовать. Даже на тренировках видно, как наши футболисты, которые ранее были в команде, борются за каждый мяч, отдаются в каждом игровом упражнении. Этого у нас не было, когда мы готовились к первой части чемпионата. Если у новичков есть вопросы ко мне или кому-то из тренерского штаба, они спокойно подходят и интересуются, как нужно действовать в разных ситуациях. Подкупает, что у них есть интерес и понимание того, как должен играть «Ротор».

У Гиорги Арабидзе, которого взяли в аренду из португальского «Насьонала», ситуация немного иная. Фланговый полузащитник долго не играл. Поэтому ему только предстоит набирать форму.

- Видно, что он приехал вообще неготовым. У него была достаточно серьезная травма. Но он добавит нам креатива в атаке. Он очень техничный, очень быстрый, у него хорошая левая нога, нестандартное мышление на футбольном поле. Но пока не будет функционала и движения, ему будет тяжело. Он терпит. Где-то мы даем ему меньше беговой или силовой работы. Надо правильно использовать его сильные качества.

«РОТОР» ЖДЕТ ЕЩЕ ОДНОГО ФУТБОЛИСТА «АСТАНЫ»

Новички в «Роторе» еще будут. По крайней мере один точно. Александр Хацкевич не стал ничего говорить о защитнике Илье Бериашвили, который был на просмотре в «Роторе» на первом сборе. Зато он рассказал о другом трансфере. И он также касается центра обороны. Новобранец будет опять из «Астаны».

- Вроде клуб уже все решил. На втором сборе у нас появится еще один футболист из «Астаны». Опытный игрок сборной Казахстана. Если мы эту позицию закрываем, то у нас на каждом месте есть по 2 футболиста.

Главный тренер «Ротора» не назвал фамилию потенциального новичка. Но понятно, что речь идет о 33-летнем Юрии Логвиненко. В скором времени клуб должен объявить о трансфере игрока. Также в стане сине-голубых может появиться голкипер. После ухода Александра Довбни в команде остались только Йосип Чондрич и молодой Никита Репин. Александр Хацкевич отметил, что работа по поиску еще одного вратаря ведется.