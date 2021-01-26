В Волгограде проходят первые испытания федерального конкурса «Учитель года»

Учителей ждет не только конкурсная, но и культурная программа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня в Волгограде начались первые испытания федерального конкурса «Учитель года». Группа из 43 педагогов представляла свои «Методические мастерские» в школе №55 «Долина знаний». Также 85 финалистов и их сопровождающих ждала культурная программа. Учителя побывали на экскурсии в музее-панораме «Сталинградская битва» и на Мамаевом кургане.

- Конкурс – это, конечно, волнительно. У нас очень насыщенная программа. Город принял хорошо, видно, что готовился к нашей встрече и к важным и радостным событиям. Впечатляет, - делится учитель технологии из города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа Татьяна Кудрявцева.

На первом этапе конкурса педагоги презентуют авторские педагогические практики и наработки. Используют для этого финалисты личный сайт, блог или страницу в социальной сети. Их цель – показать актуальность и эффективность подхода к обучению и воспитанию. Оценит жюри и грамотность методики, научную корректность, а также информационную, коммуникативную и языковую культуру педагогов.

- Впечатления от конкурса замечательные. Когда у вас что-то в жизни, скорее всего, встречается один раз - это всегда незабываемо, это врезается в твою жизнь и в твою сущность. Общение с коллегами бесценно. К тому же каждый из них стал лучшим в регионе, что не так просто. «Учитель года» - это конкурс, но это не чисто профессиональное соревнование. У него есть свои, только этого года форматы и этапы. В прошлом году было по-другому. Подготовиться, конечно, можно. Но если нет внутренней жилы, никакая помощь методиста, я думаю, не поможет, - считает учитель физики из Тамбова Сергей Юдаков.

Проходит конкурс в непростое время. Страна уже почти год привыкает к новым правилам, которые внесла в нашу жизнь эпидемия коронавируса. Из-за этого и финал «Учителя года-2020» проходит не осенью, а зимой.

- Знаете, победителей не судят. Волгоград - явно победитель. Ни губернатор, ни вся команда департамента образования, никто не побоялся встретить такую махину – конкурс. Не побоялись родители, спасибо им за это. Все сделано для того, чтобы никто никак не пострадал. Прекрасно нас приняли. Первые два дня – это восторг не только от встречи на конкурсе, но и от того приема, который нам здесь оказали, - отметила завотделом по связям с общественностью Общероссийского Профсоюза образования, член оргкомитета конкурса «Учитель года», председатель счетной комиссии Елена Елшина.

ПОСЛЕ УРОКОВ

После «Методической мастерской» педагоги и их сопровождающие отправились знакомиться с Волгоградом и его достопримечательностями. На Мамаев курган приехали прямо из школы, и поняли, что несколько женщин оказались недостаточно тепло одеты для такой прогулки. Коллеги пришли на помощь и привезли вещи.

- Друг другу мы всячески помогаем. Знание - не проблема. Но без человека, без личности оно сухое, неживое какое-то. Поэтому главное общение. Кто-то из нас станет друзьями, будет переписываться, ездить друг к другу в гости, - делится Сергей Юдаков.

Его слова подтверждают первые участники конкурса «Учитель года».

- Друзья у нас появляются в детстве и в юности. В зрелом возрасте это уже приятели, товарищи, сотрудники, кто угодно. И вот это чудо произошло практически у всех участников. Один мой лучший друг сейчас живет в Брянске, другой - в Санкт-Петербурге. И если бы не было конкурса, их бы не было. Благодаря конкурсу появилось и абсолютно новое явление в общественной жизни нашей страны – клубы учителей года, которые были созданы в огромном количестве регионов. Приехав в любой уголок страны, мы знаем куда пойти, - говорит учитель музыки Ломоносовской школы Москвы, победитель конкурса «Учитель года России - 1992» Артур Заруба.

Мамаев курган поразил гостей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кто-то из учителей никогда не был в Волгограде, кто-то здесь уже не в первый раз. Но впечатления у многих схожи, особенно от посещения главной высоты России.

- Волгоград мне очень понравился, я рано утром прогулялся на берегу Волги, подышал воздухом. Из поезда я уже видел Мамаев курган и Родину-мать. Вблизи, конечно, совсем другие ощущения, - отмечает Сергей Юдаков.

- Я не первый раз в Волгограде и каждый раз, когда попадаю на Мамаев курган, слезы из глаз, потому что в Сталинграде погиб мой прадед. Он тоже был учителем. Бываем здесь нечасто, но когда едем на юг, специально заезжаем, показываем уже своим детям. Сегодня на экскурсии нам очень много интересного рассказали. Видно было, что все прониклись болью сталинградцев-волгоградцев. Конечно, летом город красивее, все зеленое, а сегодня из-за тумана мы даже не можем посмотреть на Родину-мать. Мы были здесь, когда еще строили стадион, сейчас он впечатляет. Волгоград - красивый город, - считает Татьяна Кудрявцева.

Вторая группа педагогов вступит в борьбу за большого хрустального пеликана в среду, 27 января. По итогам испытаний «Методическая мастерская» и «Урок» жюри определит 15 лауреатов конкурса. А имя «Учителя года 2020» объявят 2 февраля - в день 78-й годовщины Сталинградской победы.