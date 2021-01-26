Свежие новости о «Роторе» на 26 января 2021: завершил первый сбор волевой победой, кто был на просмотре

На первом сборе "Ротор" сыграл вничью с поляками и победил словенцев. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» вовсю готовится ко второй части сезона Российской премьер-лиги. У команды подошел к концу первый сбор в турецком Белеке. Он длился с 15 по 26 января. Волгоградский клуб подписывал новичков, прощался с ненужными ему футболистами, просматривал потенциальных новобранцев и проводил контрольные матчи. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 26 января 2021 года.

НУЖНЫ ЗАЩИТНИКИ

«Ротор» активно проводит каждое трансферное окно. Нынешней зимой команда уже пополнилась четырьмя новичками. Трое из них приехали из «Астаны» - защитник Дмитрий Шомко, полузащитник Иван Маевский, нападающий Алексей Щеткин. Также в аренду клуб взял игрока средней линии португальского «Насьонала» Гиорги Арабидзе. Но подписания контрактов, наверняка, еще будут. Появились слухи о переходе в «Ротор» защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко. Он может стать четвертым футболистом, перешедшим зимой из «Астаны». Однако пока трансфер не подтвердился. Зато точно есть в расположении сине-голубых другой защитник – Илья Бериашвили. Похоже, Александра Хацкевича, главного тренера команды, беспокоит именно оборонительная линия. Грузинский 22-летний футболист принял участие в двух матчах сбора в Турции. На портале transfermarkt.ru Бериашвили уже числится как игрок «Ротора». Но клуб не объявляет о трансфере футболиста «Телави».

Что касается ушедших из «Ротора», то полузащитник Олег Николаев до конца сезона будет в аренде в астраханском «Волгаре». Кирилл Колесниченко, права на которого принадлежат казахстанскому «Кайрату», ушел в субаренду в «СКА-Хабаровск». Вернулся в «Ростов» игрок атаки Александр Саплинов. Расторгли контракты с «Ротором» вратарь Александр Довбня и защитник из Аргентины Патрисио Матрикарди. Добавим, что не смог принять участие в первом сборе Седрик Гогуа. У ивуарийского оборонца в конце отпуска был сомнительный тест на коронавирус. Он остался лечиться на Родине.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

На первом сборе в Белеке «Ротор» провел 2 игры – с польской «Ягеллонией» и словенский «Мурой». С середняком чемпионата Польши сине-голубые сыграли 21 января. Сильнейшего команды не определили, ничья 1:1. Первый гол в футболке «Ротора» забил Зурико Давиташвили. А в заключительный день сбора волгоградцы встретились с «Мурой», которая в своем чемпионате на зимнюю паузу ушла на третьем месте.

В стартовом составе на матч со словенцами вышли следующие футболисты: Йосип Чондрич, Илья Бериашвили, Соломон Кверквелия, Сергей Макаров, Дмитрий Шомко, Ника Кипиани, Олег Алейник, Евгений Песегов, Зурико Давиташвили, Гиорги Арабидзе, Камиль Муллин. Встреча началась для сине-голубых не совсем удачно. В середине первого тайма травму получил Муллин, который рухнул на газон после игрового столкновения с соперником. Камиля заменил Андрес Понсе. Болельщики сине-голубых, конечно, надеются, что повреждение у нападающего несерьезное. Игру с «Мурой» и так пропускали из-за травм Джовино Фламарион, Армен Манучарян и Бека Микелтадзе. А еще в первом тайме «Ротор» пропустил мяч от «Муры» - защитники оставили одного в своей вратарской соперника, который головой замкнул подачу с фланга.

На второй тайм вышел практически новый состав. На поле остались только Кверквелия и Понсе. А на замены появились Никита Репин, Олег Кожемякин, Азат Байрыев, Данил Степанов, Владимир Медведь, Иван Маевский, Илья Жигулев, Сергей Серченков, Алексей Щеткин. После перерыва сине-голубые чаще владели мячом, старались отыграться. И им удалось даже перевыполнить эту задачу. Азат Байрыев сравнял счет ударом головой после подачи с углового. А спустя несколько минут волгоградцы заработали пенальти, реализовал который Илья Жигулев. «Ротор» победил, 2:1.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

После первого сбора игроки и тренеры «Ротора» получат несколько выходных. А уже 30 января команда соберется вновь также в Белеке. Второй сбор продлится до 11 февраля. О количестве контрольных матчей и имена соперников, «Ротор» пока не сообщал.

КАК ДЕЛА У МОЛОДЕЖИ?

Начал подготовку к продолжению молодежного первенства дубль «Ротора». Команда Алексея Жданова с 22 января проводит сбор в Абрау-Дюрсо. А 26-го числа юные сине-голубые провели первый спарринг - со счетом 2:0 они обыграли дубль новороссийского «Черноморца». Мячи забили Андреев и Бирюков. 28 января «Ротор-М» сыграет с молодежкой воронежского «Факела», 30 января – с основой «Черноморца», 2 февраля – с «Форте» из Таганрога.