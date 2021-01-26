Где сделать прививку от коронавируса в Волгограде и области: все пункты вакцинации

Пока вакцинация в регионе идет только по предварительной записи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вакцинация от COVID в Волгограде постепенно набирает обороты. Прививки становятся доступны все большему количеству категорий. Открываются новые прививочные пункты в поликлиниках и больницах. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах Волгоградской области.

Вакцину «Спутник V» желающие сделать прививку от коронавируса жители Волгоградской области получают бесплатно. Все, что для этого понадобится - паспорт и полис ОМС, а также отсутствие противопоказаний. Рассказываем, куда приходить на прививку от коронавируса в Волгограде и области и как записаться на прием.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

1. В одной из городских и районных поликлиник.

Онлайн - через сайт gosuslugi.ru (до 31 января работает в тестовом режиме и выбирать нужно услугу «Запись на прием к врачу»);

Лично – при посещении поликлиники, в который открыт прививочный пункт;

По телефону - в ближайшей к вам поликлинике с 8 до 16 часов.

Адреса прививочных пунктов в городских и районных поликлиниках:

Волгоград:

Поликлиника №1 - (8442) 20-05-03;

Поликлиника №2 - (8442) 97-96-82;

Поликлиника №3 - (8442) 38-54-09;

Поликлиника №4 - (8442) 35-81-64;

Поликлиника №28 - (8442) 58-82-03, 92-31-25;

Поликлиника №30;

Больница №16 - (8442) 64-37-11, 64-37-06;

Больница №11 - (8442) 46-65-63;

Больница №7 - 8-906-175-42-09;

Больница №15 - 8-903-478-05-09;

Волжский, больница №1 имени Фишера - (8443) 27-17-02;

Камышин, горбольница № 1 - 8-927-526-29-09;

Михайловка, ЦРБ - (84463) 2-47-50;

Урюпинск, ЦРБ - (84442) 4-52-21:

Алексеевская ЦРБ;

Даниловская ЦРБ;

Еланская ЦРБ;

Киквидзенская ЦРБ;

Клетская ЦРБ;

Котельниковская ЦРБ;

Кумылженская ЦРБ;

Нехаевская ЦРБ;

Руднянская ЦРБ;

Старополтавская ЦРБ;

Чернышковская ЦРБ.

Прививку делают дважды с перерывом в 21 день. Так что учтите, что вам нужно будет вновь прийти в эту же поликлинику через три недели.