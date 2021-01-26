Где сделать прививку от коронавируса в Волгограде и области: все пункты вакцинации

Пока вакцинация в регионе идет только по предварительной записи.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вакцинация от COVID в Волгограде постепенно набирает обороты. Прививки становятся доступны все большему количеству категорий. Открываются новые прививочные пункты в поликлиниках и больницах. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Волгограде, Волжском, Камышине и других городах и районах Волгоградской области.
Вакцину «Спутник V» желающие сделать прививку от коронавируса жители Волгоградской области получают бесплатно. Все, что для этого понадобится - паспорт и полис ОМС, а также отсутствие противопоказаний. Рассказываем, куда приходить на прививку от коронавируса в Волгограде и области и как записаться на прием.
1. В одной из городских и районных поликлиник.
Онлайн - через сайт gosuslugi.ru (до 31 января работает в тестовом режиме и выбирать нужно услугу «Запись на прием к врачу»);
Лично – при посещении поликлиники, в который открыт прививочный пункт;
По телефону - в ближайшей к вам поликлинике с 8 до 16 часов.
Волгоград:
Поликлиника №1 - (8442) 20-05-03;
Поликлиника №2 - (8442) 97-96-82;
Поликлиника №3 - (8442) 38-54-09;
Поликлиника №4 - (8442) 35-81-64;
Поликлиника №28 - (8442) 58-82-03, 92-31-25;
Поликлиника №30;
Больница №16 - (8442) 64-37-11, 64-37-06;
Больница №11 - (8442) 46-65-63;
Больница №7 - 8-906-175-42-09;
Больница №15 - 8-903-478-05-09;
Волжский, больница №1 имени Фишера - (8443) 27-17-02;
Камышин, горбольница № 1 - 8-927-526-29-09;
Михайловка, ЦРБ - (84463) 2-47-50;
Урюпинск, ЦРБ - (84442) 4-52-21:
Алексеевская ЦРБ;
Даниловская ЦРБ;
Еланская ЦРБ;
Киквидзенская ЦРБ;
Клетская ЦРБ;
Котельниковская ЦРБ;
Кумылженская ЦРБ;
Нехаевская ЦРБ;
Руднянская ЦРБ;
Старополтавская ЦРБ;
Чернышковская ЦРБ.
Прививку делают дважды с перерывом в 21 день. Так что учтите, что вам нужно будет вновь прийти в эту же поликлинику через три недели.