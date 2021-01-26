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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 января: заболеваемость ниже, а смертность на прежнем уровне

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 января 2021 года
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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За всю пандемию коронавирусом заболели более 42 тысяч волгоградцев, 582 пациента умерли

За всю пандемию коронавирусом заболели более 42 тысяч волгоградцев, 582 пациента умерли

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. Новых случаев вируса, конечно, не в разы меньше. Но положительная динамика все равно видна - четвертый день подряд цифры понемногу идут на спад. 26 января в Волгоградской области 243 человека заболели коронавирусом. В последний раз такое число заразившихся было в первый день декабря. Всего в регионе ковид подхватили 42 140 жителей, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Снижение заболеваемости фиксируется и по всей стране. Сегодня выявили 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 января 2021 года.

Среди новых заболевших жителей Волгоградской области нет дошколят. Зато выявили вирус у двух младенцев, 19-ти школьников 7-17 лет. Высокая заболеваемость сохраняется в Волгограде и Волжском. На двоих в этих городах во вторник 161 новый заразившийся.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 января

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 января

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в России подтвердили 564 летальных исхода от коронавируса. Смертность остается высокой. В Волгоградской области 26 января жертвами вируса признали пятерых умерших. За все время пандемии ковид в регионе убил, по официальным данным, 582 пациентов.

Продолжают волгоградцы выписываться из ковидных госпиталей с выздоровлением. За сутки победили болезнь 250 пациентов, которые вернулись домой после лечения в стационарах. С марта прошлого года с коронавирусом справились 40 187 жителей Волгоградской области.

На утро 26 января в инфекционных стационарах находились 4 283 волгоградца, из которых 4 245 взрослых и 38 детей. Среди них с подтвержденным коронавирусом 1 371 пациент.

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