«Я трудолюбивый, интеллектуальный и честный»: новобранец «Ротора» Иван Маевский рассказал о себе и совместном дебюте в сборной с Александром Хацкевичем

Иван Маевский. Фото: СК "Ротор".

Один из четырех зимних новичков «Ротора» за свою карьеру успел поиграть в нескольких странах. Иван Маевский родился в семье военного в ГДР. Затем семья вернулась в СССР – в Белоруссию. Там он и начал заниматься футболом. На профессиональном уровне выступал за «Вертикаль», «Партизан» и «Минск». Затем были польская «Завиша», российский «Анжи» и 4 года в «Астане». В Казахстане белорусский футболист выиграл 3 чемпионских титула и 2 Кубка страны. Но теперь пришло время перемен.

РЕШИЛ СМЕНИТЬ КАЗАХСТАН

- По окончании прошлого сезона у меня заканчивался контракт с «Астаной», - рассказал Иван Маевский пресс-службе «Ротора». - В принципе, с моей супругой мы приняли решение, что 4 года в Казахстане – уже достаточно. Хотели быть поближе друг к другу, поближе к дому. Появился вариант с «Ротором», его предложил агент. Я согласился.

С 32-летним футболистом связался главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич. Они с ним знакомы уже давно. Вместе дебютировали в сборной Белоруссии - один как игрок, другой как главный тренер. Поэтому Иван Маевский сразу принял решение подписать контракт с волгоградским клубом.

ДАВНЕЕ ЗНАКОМСТВО С ХАЦКЕВИЧЕМ

- Для меня Александр Николаевич сыграл большую роль в моем становлении, как футболиста. Это тренер, который впервые вызвал меня в национальную сборную. У нас с Александром Хацкевичем выдался дебют в один день. Его назначили главным тренером национальной сборной. Я в то время переехал в чемпионат Польши, неплохо себя проявил в начальных турах, и он тогда вызвал меня в сборную из польской команды. Наш дебют случился в игре с Македонией на выезде. Мы победили 2:1. Сейчас я буду делать все, что есть в моих силах, чтобы оправдать его доверие.

Иван Маевский рассказал, что 1,5 месяца без тренировок в начале сборов дают о себе знать. Чемпионат Казахстана закончился в конце ноября. А подготовка ко второй части сезона РПЛ у «Ротора» началась в середине января. Поэтому на турецком сборе приходится непросто.

ТОЛЬКО ТРЕНИРОВКИ И ОТДЫХ

- Да, сейчас тренировки тяжелые. Но это нормально в предсезонной подготовке. Так и должно быть. Потому что мы готовимся к самой важной и ответственной части чемпионата. Понятно, что сейчас состояние тяжелое. Но оно и должно быть таким. Главное, чтобы предсезонка прошла полноценная, без травм. Я это по себе знаю. Тогда к официальным матчам будут хорошие физические кондиции.

Тренировки и восстановление – вот и весь распорядок дня на сборах. Однако у «Ротора» в турецком Белеке выдался один выходной, во время которого у футболистов появилась возможность выйти в город.

- Когда у нас двухразовые тренировки, то все свободное время посвящаешь восстановлению. Идут большие нагрузки, и нужно посвящать больше времени отдыху. У нас был один выходной, мы с ребятами выехали, немного погуляли, развеялись. На улице очень хорошая погода.

ЗНАНИЯ О «РОТОРЕ» И ВОЛГОГРАДЕ

Иван Маевский немного знает о новой для себя команде. Все-таки успехи «Ротора» в 90-х не оставались незамеченными и в Белоруссии. Также футболист знает и о городе, в котором ему предстоит жить и играть.

- Конечно, я знаю о «Роторе». Когда был еще маленьким, это была легендарная команда. На матчи чемпионата России на стадион всегда приходило очень много людей. Конечно, знаю Олега Веретенникова, что это знаменитый бомбардир команды. О городе знаю, что он находится на берегу Волги, протяженность около 80 километров. Сам там никогда не был. Но будет время, все узнаю.

А в конце Ивана Маевского попросили описать себя тремя словами. Немного подумав, он ответил: «Я трудолюбивый, интеллектуальный и честный».