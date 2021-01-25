Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» в поисках новых исторических фактов

Фото: Ирина Симонова

Напомним, что она приобрела известность как родина известных казацких атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева - оба, согласно летописи, родились в ст. Зимовейской (ныне - станица Пугачевская). Здесь же произошли судьбоносные события в годы Великой Отечественной войны, повлиявшие на ход истории.

Фото: Ирина Симонова

Особый интерес для инициативной группы «Котельниково – Земля Героев» вызвали сведения об археологических находках у хутора Верхне-Яблочного Котельниковского района в начале XX века и сарматском наследии.

За помощью в разъяснении волонтеры ГОКа обратились в историко-краеведческий музей г. Котельниково, где директор Владимир Ахметов поделился информацией, которая доказывает, что за долго до того, как на карте появилась небольшая станция Котельниково, на территории современного Котельниковского района уже кипела жизнь.

Фото: Ирина Симонова

Об этом свидетельствуют многочисленные археологические экспедиции и раскопки сарматских курганов. Сарматы - это кочевники, населявшие степи Нижнего Поволжья примерно тысячу лет, с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Племена жили в междуречье Волги и Дона. Были очень высокоразвитым обществом и великолепно адаптированы для жизни на данной территории, в степной зоне. Занимались сарматы скотоводством, но на весь мир прославились как прекрасные воины. По словам историков, им покорилась вся Европа и именно сарматы стали прообразами средневековых рыцарей.

Фото: Ирина Симонова

Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» не собираются останавливаться на достигнутом и уверены, что найдут еще немало свидетельств, которые доказывают, что Котельниковская земля достойна нести звание земли Героев.