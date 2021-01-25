В Волгоградской области стало больше коррупционеров и пьяных водителей

Судя по статистике, в регионе стали больше ловить взяточников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В волгоградском Главке на расширенном заседании коллегии подвели итоги работы за 2020-й год. Поводов для радости, надо сказать, немного. Из хорошего: в прошлом году в регионе меньше зафиксировали грабежей, хулиганств, краж и угонов. Меньше произошло и убийств, а также фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Из плохого: на дрогах стало больше пьяных водителей и больше погибло в авариях детей. Зато больше ловить коррупционеров. Как следует из доклада главы регионального Главка Александра Кравченко, у нас (дословно) «В 2020-м увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере».

УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ БОЛЬШЕ 3 МИЛЛИАРДОВ

Как следует из отчета, представленного на сайте ГУ МВД по региону, в 2020 году число задокументированных сотрудниками полиции преступлений коррупционной направленности увеличилось на 8%.

- Всего сотрудниками ОВД выявлено 1134 преступлений экономической и коррупционной направленностей, в том числе 896 тяжких и особо тяжких составов, - приводят цифры в волгоградской полиции.

В этом списке 43 факта получения взятки (плюс 34 по сравнению с 2019 годом), 69 фактов дачи взятки (минус 28,9% по сравнению с прошлым отчетным периодом).

- Средний размер взятки составил 166,3 тысячи рублей, - подсчитали в Главке.

Кстати, по ЮФО эта цифра еще выше: средний размер взятки в округе - 386,1 тысячи рублей, а в России - 730,8 тысяч рублей.

- Общий размер причинённого материального ущерба по делам экономической направленности составил более 3,2 миллиарда рублей.

Но уточняют, что 80,1% от этой суммы уже возмещено.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ДОРОГАХ ВЫРОСЛО НА 7%

На дорожной обстановке генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко на заседании коллегии остановился отдельно. Говорит, обстановка остается сложная.

- Несмотря на снижение количества аварий и пострадавших, число погибших возросло с 286 до 309 человек, - приводит тревожную статистику глава волгоградского полицейского ведомства.

В отчете полиции сказано, что тяжесть последствий ДТП составила 8,8 погибших на 100 пострадавших. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 8,1.

Особую тревогу вызывает рост количества погибших детей - с 7 в 2019 году до 19-ти в 2020-м. Еще 346 детей получили ранения различной степени тяжести.

Тревожит и тот факт, что полицейские больше стали ловить водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Рост по сравнению с 2019-м на 7%.

- В 2020-м пьяными водителями было совершено 275 ДТП на волгоградских дорогах, в которых погибло 56 человек, 375 получили ранения, - приводит данные Александр Кравченко.

В связи с чем на коллегии были поставлены дополнительные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В числе приоритетных задач на 2021-й также – противодействие мошенничествам, совершенным с использованием информационных технологий, число которых растет день ото дня.