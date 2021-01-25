Не везде есть даже тротуары: администрацию Волгограда оштрафовали за ямы, плохую уборку и отсутствие освещения на дорогах

Проблемных дорог в Волгограде остается много. фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дороги в Волгограде ремонтируются, но все равно не все магистрали находятся в надлежащем виде. По некоторым дорогам автомобилистам без тряски и переживаний за подвеску машины не проехать. За это департамент городского хозяйства администрации Волгограда наказали штрафом.

Инспекторы ГИБДД проверили в городе состояние проезжей части на многих улицах. Оказалось, что по некоторым магистралям опасно передвигаться. На 16 дорогах Волгограда выявили различные недостатки. Проблемными признали Третью Продольную магистраль, улицы Жигулевскую, Домостроителей, Бетонную, Авторемонтную, Историческую. Также выбоины и ямы нашли на шоссе Авиаторов, на проездах - Аптечном, Мирном, Серийном, Геофизиков, Нефтяников, Мостовом, Бузулукском, Памирском, Абаканском. В протоколе, который составили дорожные полицейские, отметили различные дефекты. Где-то были выбоины и просадки асфальта и обочин, сломанные дорожные ограждения, грязные тротуары, пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта. С нарушениями был установлен бордюр, не везде стоят знаки, либо они нарушают действующие нормативы. Не на всех дорогах есть разметка, тротуары и решетки ливневок. Так и колесом можно влететь в канализацию. Какие-то улицы в темное время не освещаются.

Все недостатки улично-дорожной сети создают угрозу безопасности дорожного движения, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Департамент городского хозяйства администрации Волгограда привлекли к административной ответственности. Ворошиловский районный суд наказал его штрафом в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в середине января ГИБДД также провела проверку состояния дорожного полотна на мосту через Волго-Донской канал в Красноармейском районе. Из-за многочисленных глубоких ям там образовывались огромные пробки. После привлечения собственников и подрядчиков дороги к административке, там сделали ямочный ремонт.