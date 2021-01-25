Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 января: кривая заболеваемости идет вниз

В ковидных больницах остаются более 4 тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область будет жить с ограничениями из-за коронавируса еще как минимум два месяца. Но официальная статистика дает надежду: кривая заболеваемости в 2021 году постепенно идет вниз, хотя регион по-прежнему на 17-м месте в стране по числу новых заболевших коронавирусом. Подтвердили COVID-19 тестами на сегодня у 246 волгоградцев. А всего заразились ковидом с начала эпидемии в регионе 41 тысяча 897 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 января 2021 года.

Статистика. Яндекс.

Увы, смертей от коронавируса все больше. За последние сутки официально подтвердили еще четыре летальных случая. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, всего в Волгоградской области ковид стал причиной смерти у 577 человек.

Тем временем в ковидных госпиталях солидный запас свободных коек. Из более восьми тысяч инфекционных коек занято около 4,5 тысяч, проходят лечение 4490 взрослых и 38 детей. За прошедшие сутки покинули больницы еще 233 пациента. Всего вылечили от коронавируса 39,9 тысяч волгоградцев.

На этой неделе в прививочных центрах Волгограда и области ждут новую партию вакцины от коронавируса. Очередь на ближайшие дни уже расписана.