В сельских школах Волгоградской области в 2021 году отремонтируют 13 спортзалов

Фото: Ирина Симонова

Благодаря нацпроекту «Образование» в небольших селах Волгоградской области капитального ремонта дождались школьные спортзалы. В этом году будет отремонтировано еще 13 помещений. Более 3,5 тысяч детей из сел региона будут заниматься в обновленных залах с самым необходимым оборудованием – современными тренажерами и снарядами.

В 2021 году участниками федеральной программы стали Камышинский, Клетский, Котельниковский, Ленинский и другие районы, а также город Михайловка. Как рассказал председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко, это важное событие, особенно для селян. Во многих населенных пунктах физкультурные залы становятся настоящими спортивными центрами, где дети занимаются в секциях и участвуют в соревнованиях. Это, прежде всего, даст возможность тысячам школьников не только полноценно и заниматься физкультурой, но и попробовать себя в дальнейшем в профессиональном спорте.

Фото: Ирина Симонова

– Фактически именно школьный спортзал, помимо выполнения своих основных функций, является чуть ли не единственной площадкой, на которой развивается спортивная жизнь небольшого поселка, – пояснил Олег Савченко.

Площадки обновят по самым современным стандартам. В рамках качественного ремонта, в залах заменят оконные блоки и дверные проемы, покрасят стены и потолки, смонтируют специальное спортивное напольное покрытие. Для занятий закупят современный инвентарь.

В данный момент чиновники завершают подготовку необходимой документации. После этого начнутся работы. Спортзалы планируют открыть к началу следующего учебного года.

Ирина Шабанова