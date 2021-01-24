Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 января: заболеваемость держится на одном уровне

За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 252 человека, 4 пациента умерли Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса остается на прежнем уровне. Роста заболеваемости нет. Однако цифры все равно продолжают быть высокими. 24 января коронавирусом заболели 252 волгоградца. Снова регион на 16-м месте в России по числу новых случаев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За всю пандемию ковид подхватил 41 651 житель Волгоградской области. За последние сутки в России вирусом заразились 21 127 человек в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 января 2021 года.

Продолжает увеличиваться список жертв от осложнений COVID-19. В России 24 января подтвердился 491 летальных исход. В Волгоградской области 24 января у четырех умерших причиной смерти стал коронавирус. За всю пандемию в регионе скончались 573 пациента.

За последние сутки в области благополучно завершили лечение от ковида 238 человек. Они получили выписки из инфекционных госпиталей, впереди реабилитация. С марта коронавирус победили 39 704 волгоградцев. Среди выздоровевших жителей региона только около двух тысяч человек стали донорами антиковидной плазмы. Инфекционные госпитали получили порядка 500 литров плазмы крови. При этом пациентам перелили уже более 485 литров. Потребность в плазме и новых донорах в регионе остается.