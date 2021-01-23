Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 января: опять пять смертей

В госпиталях свободно 40% инфекционных коек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область на сегодня снова на 16-м месте среди регионов России по числу новых случаев коронавируса. Подтвердили тестами диагноз у 255 волгоградцев – примерно такой же ежедневный прирост фиксируется с начала января. Общее число заболевших ковидом в регионе с марта составило 41 тысячу 399 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 января 2021 года.

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По данным ИЦК, в России на сегодня 20,9 тысячи новых заболевших ковидом, 27,7 тысячи выздоровевших и 559 смертей - пятеро умерших от коронавируса из Волгоградской области. Всего же ковид стал основной причиной смерти у 569 волгоградцев.

Сохраняется в Волгограде и положительная динамика по числу выздоровевших пациентов. Закрыли больничные листки на сегодня на шесть человек больше, чем получили положительный тест. За весь период пандемии одолели коронавирус уже 39,4 тысячи волгоградцев. Однако в ковидных госпиталях лишь каждый пятый с подтвержденным коронавирусом и почти каждый с ковидной пневмонией. Всего в больницах 4,5 тысячи волгоградцев - 4425 взрослых и 40 детей. Около 40% коек в инфекционных стационарах на сегодня свободны.

Тем временем режим самоизоляции и все ограничения по коронавирусу в регионе продлили на два месяца.