«Проверим на прочность»: волгоградка рассказала, как будет «химичить» на конкурсе «Учитель года»

Виктория Викторовна Кутнюк считает, что химия - очень интересный предмет, если его правильно преподнести. Фото администрации ВО.

Химия считается одним из самых сложных предметов в школе, и многие учителя опускают руки, пытаясь привить любовь к этому предмету у своих учеников. Но только не волгоградка Виктория Кутнюк. Она преподает химию и биологию в школе хутора Бурковский Среднеахтубтинского района, и делает это так, что деревенская детвора в восторге, и ее уже признали лучшим учителем в Волгоградской области. Теперь она готовится представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года», который пройдет, к слову, в Волгограде.

Виктория Кутнюк выиграла уже областной конкурс, теперь поборется за звание лучшей в стране. Фото администрации ВО.

- Как идет подготовка? Вы еще вносите изменения в урок, который будете представлять на конкурсе? Сколько часов посвящаете подготовке? – интересуемся у Виктории Викторовны.

- Собственно работа над этим уроком не прекращается ни на минуту. Я не просто посвящаю этому пару часов, я этим живу (улыбается). Постоянно вношу изменения, дополнения, что-то усовершенствую…

Вообще темы уроков, заявленные на конкурс, участники держат в секрете. Но для нас волгоградка приоткрыла завесу тайны. Она будет показывать идеальный урок на тему «Сера и ее свойства».

Надо сказать, что тема – огонь! Ведь сера известен, как элемент, окруженный мистикой и тайнами.

- А опыты показывать ребятам будете?

- Обязательно (смеется). Расскажу и о его свойствах, и немного истории, покажу, что происходит при соединении с атмосферой одного из соединений серы. Надеюсь, все получится.

Виктория Викторовна обещает, что ее открытый урок скучным не будет. Фото администрации ВО.

- Вы рискованный человек? Как решились поучаствовать в конкурсе «Учитель года»?

- Любой конкурс – это возможность попробовать свои силы, выйти из зоны комфорта и какой-то стрессовой ситуации родить что-то новое. Для меня этот конкурс и стал эдаким испытанием на прочность: на прочность своих нервов, на прочность знаний, на прочность веры в то, что профессия, которую я для себя выбрала - единственно верная для меня.

- Кстати, а почему вы выбрали профессию именно учителя химии?

- Мне повезло с учителями. Я окончила 78-ю школу Краснооктябрьского района Волгограда. Моим классным руководителем и учителем химии была Галина Ивановна Арькова. Она действительно учитель от Бога. Она привила всему классу такую любовь к биологии и химии, что мы всем коллективом почти решили поступать в медуниверситет (улыбается). Правда, в 11-м классе я передумала и поступила в педуниверситет, о чем нисколько не жалею. Именно там я нашла, куда применить свою неуемную энергию: я была активисткой, волонтером, участницей СТЭМа…

Волгоградскую область на конкурсе "Учитель года 2021" представить учитель химии из школы хутора Бурковский Среднеахтубтинского района. Фото администрации ВО.

- У каждого учителя на конкурсе есть свой девиз. У вас какой?

- Мой девиз - «Чем труднее учителю, тем легче ученику». Да, я считаю, что чем больше занимаюсь саморазвитием, внедряю современные технологии и методики, и, наоборот, нахожу необычные исторические факты, тем интереснее уроки и тем легче донести тему до ребят.

Ну, ребята уже оценили, теперь очередь жюри конкурса «Учитель года».

Напомним, в прошлом году "Учителем года" года стала Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из школы "Долина знаний". Она выиграла всероссийский конкурс. Поэтому осенью финал состоится в двух городах страны: в Волгограде и в Москве.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виктория Викторовна в 2000 году закончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности учитель химии и биологии. Педагогический стаж учителя – 9 лет.

Виктория Кутнюк является членом районного методического объединения учителей химии, председателем профсоюза ППО МОУ СОШ хутора Бурковский, руководителем детского школьного объединения «ЭКОС», лидером волонтерского отряда «ЭКОС», руководителем школьного научного объединения «ЭКОС».