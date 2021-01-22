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«Проверим на прочность»: волгоградка рассказала, как будет «химичить» на конкурсе «Учитель года»

Волгоградскую область на всероссийском конкурсе будет представлять учитель химии – Виктория Кутнюк
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Виктория Викторовна Кутнюк считает, что химия - очень интересный предмет, если его правильно преподнести. Фото администрации ВО.

Виктория Викторовна Кутнюк считает, что химия - очень интересный предмет, если его правильно преподнести. Фото администрации ВО.

Химия считается одним из самых сложных предметов в школе, и многие учителя опускают руки, пытаясь привить любовь к этому предмету у своих учеников. Но только не волгоградка Виктория Кутнюк. Она преподает химию и биологию в школе хутора Бурковский Среднеахтубтинского района, и делает это так, что деревенская детвора в восторге, и ее уже признали лучшим учителем в Волгоградской области. Теперь она готовится представлять наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года», который пройдет, к слову, в Волгограде.

Виктория Кутнюк выиграла уже областной конкурс, теперь поборется за звание лучшей в стране. Фото администрации ВО.

Виктория Кутнюк выиграла уже областной конкурс, теперь поборется за звание лучшей в стране. Фото администрации ВО.

- Как идет подготовка? Вы еще вносите изменения в урок, который будете представлять на конкурсе? Сколько часов посвящаете подготовке? – интересуемся у Виктории Викторовны.

- Собственно работа над этим уроком не прекращается ни на минуту. Я не просто посвящаю этому пару часов, я этим живу (улыбается). Постоянно вношу изменения, дополнения, что-то усовершенствую…

Вообще темы уроков, заявленные на конкурс, участники держат в секрете. Но для нас волгоградка приоткрыла завесу тайны. Она будет показывать идеальный урок на тему «Сера и ее свойства».

Надо сказать, что тема – огонь! Ведь сера известен, как элемент, окруженный мистикой и тайнами.

- А опыты показывать ребятам будете?

- Обязательно (смеется). Расскажу и о его свойствах, и немного истории, покажу, что происходит при соединении с атмосферой одного из соединений серы. Надеюсь, все получится.

Виктория Викторовна обещает, что ее открытый урок скучным не будет. Фото администрации ВО.

Виктория Викторовна обещает, что ее открытый урок скучным не будет. Фото администрации ВО.

- Вы рискованный человек? Как решились поучаствовать в конкурсе «Учитель года»?

- Любой конкурс – это возможность попробовать свои силы, выйти из зоны комфорта и какой-то стрессовой ситуации родить что-то новое. Для меня этот конкурс и стал эдаким испытанием на прочность: на прочность своих нервов, на прочность знаний, на прочность веры в то, что профессия, которую я для себя выбрала - единственно верная для меня.

- Кстати, а почему вы выбрали профессию именно учителя химии?

- Мне повезло с учителями. Я окончила 78-ю школу Краснооктябрьского района Волгограда. Моим классным руководителем и учителем химии была Галина Ивановна Арькова. Она действительно учитель от Бога. Она привила всему классу такую любовь к биологии и химии, что мы всем коллективом почти решили поступать в медуниверситет (улыбается). Правда, в 11-м классе я передумала и поступила в педуниверситет, о чем нисколько не жалею. Именно там я нашла, куда применить свою неуемную энергию: я была активисткой, волонтером, участницей СТЭМа…

Волгоградскую область на конкурсе "Учитель года 2021" представить учитель химии из школы хутора Бурковский Среднеахтубтинского района. Фото администрации ВО.

Волгоградскую область на конкурсе "Учитель года 2021" представить учитель химии из школы хутора Бурковский Среднеахтубтинского района. Фото администрации ВО.

- У каждого учителя на конкурсе есть свой девиз. У вас какой?

- Мой девиз - «Чем труднее учителю, тем легче ученику». Да, я считаю, что чем больше занимаюсь саморазвитием, внедряю современные технологии и методики, и, наоборот, нахожу необычные исторические факты, тем интереснее уроки и тем легче донести тему до ребят.

Ну, ребята уже оценили, теперь очередь жюри конкурса «Учитель года».

Напомним, в прошлом году "Учителем года" года стала Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из школы "Долина знаний". Она выиграла всероссийский конкурс. Поэтому осенью финал состоится в двух городах страны: в Волгограде и в Москве.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виктория Викторовна в 2000 году закончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности учитель химии и биологии. Педагогический стаж учителя – 9 лет.

Виктория Кутнюк является членом районного методического объединения учителей химии, председателем профсоюза ППО МОУ СОШ хутора Бурковский, руководителем детского школьного объединения «ЭКОС», лидером волонтерского отряда «ЭКОС», руководителем школьного научного объединения «ЭКОС».

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