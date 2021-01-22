Вырвало колесо: в центре Волгограда иномарка после ДТП вылетела на тротуар

Иномарку буквально разорвало на части. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Страшная авария произошла днем 22 января в самом центре Волгограда на «гиблом» перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина. По предварительным данным, около 11 часов двигавшийся со стороны Комсомольского моста «ВАЗ-2112» под управлением 33-летней женщины врезался в белый «Мерседес», который поворачивал налево в сторону Аллеи Героев. От удара иномарка въехала сначала в пешеходный переход, затем врезалась в дерево и вылетела прямо на оживленный тротуар неподалеку от остановки «Комсомольская». У иномарки вырвало колесо, машину буквально разорвало на части, которые усыпали тротуар. Автомобиль развернуло, поэтому до стены здания он не долетел. К счастью, в этом жутком ДТП обошлось без жертв.

Как сообщает с места ДТП корреспондент «КП-Волгоград», вылетевшая на тротуар иномарка лишь каким-то чудом не зацепила пешеходов. Волгоградцы проходят мимо, осматривая последствия ДТП и спокойно перешагивая через обломки.

Водитель чудом остался жив. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Водителя разорванного на части «Мерседеса» от смерти спасли подушки безопасности, которыми был оборудован автомобиль. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчину увезли на скорой в больницу.

Иномарка остановилась у стены. Фото: Екатерина СИМОХИНА