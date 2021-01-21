На Гремячинском ГОКе открылась фабрика идей

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Это простой комплекс действий, который позволяет любому сотруднику разработать и внедрить в производство полезную инициативу или рационализаторское предложение.

Свою идею нужно подробно изложить на специальном бланке. Листок можно опустить в специальный ящик или передать руководителю. Затем все предложения будут рассмотрены и тщательно изучены на экспертном совете. За то, что инициатива будет признана полезной и будет использоваться на предприятии, ее автор получит вознаграждение.

«Фабрика идей» - один из важных инструментов Бизнес-системы компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Координацией и внедрением полезных инициатив на «ЕвроХим-ВолгаКалии» занимается особое подразделение - отдел по операционным улучшениям.