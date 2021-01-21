Школьные столовые Волгограда могут отдать в концессию на 20 лет

Инвестор готов вложить в модернизацию школьных столовых 300 миллионов и проработать два десятка лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие 20 лет столовые 22 волгоградских школ могут отдать в концессию ООО «Школьное кафе». Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на соответствующий документ. С инициативой вышел сам инвестор. Он предложил за свой счет привести пищеблоки в ряде образовательных учреждений города-героя в порядок и поставлять свою продукцию. Пока проект находится на рассмотрении.

Основных условий у концессионного соглашения два: столовые остаются в муниципальной собственности, а концессионер за свой счет приводит их в порядок и имеет право на компенсацию коммунальных услуг и рисков. В 23 пищеблоках за 300 миллионов рублей (максимум за 390 миллионов) сделают полную модернизацию и реновацию помещений согласно современным стандартам. Из этих средств почти 250 миллионов уйдут именно на реконструкцию, в том числе оборудования, а оставшиеся – на замену мебели, а также ремонт столовых (за 20 лет будет что ремонтировать).

Муниципально-частное партнерство, при положительном решении, может продлиться до 31 мая 2041 года. А сейчас депутаты рассматривают инициативу, взвешивают все «за и «против». В их планах провести общественные обсуждения.

Отметим, что ООО «Школьное кафе», учредителем которого является «Виво Маркет», занимается «столовыми и буфетами при предприятиях и учреждениях». Сам «Маркет» основан недавно – в 2018 году. Среди направлений – изготовление полуфабрикатов и готовой продукции (в том числе кулинарной, буфетной, кондитерской). Операторы питания социальных объектов также пользуются услугами данной организации.