Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 января: плюс 6 смертей

Все о коронавирусе на 21 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. А пока жители региона только обзаводятся антителами к опасному вирусу, статистика заболеваемости растет каждый день. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на утро 21 января в Волгоградской области стало на 251 пациента больше. Все эти люди получили положительные тесты на ковид. Кто-то из них лечится стационарно, часть – амбулаторно. На этом же уровне остается число выздоровевших – 240 человек отправились домой сегодня. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 января 2021 года.

Фото: ИЦК.

Всего в регионе более 40 тысяч инфицированных, из них порядка 39 тысяч удалось полностью вылечить. Врачи работают круглосуточно, однако несмотря на старания, растет и статистика смертности. Только 21 января от коронавируса умерли сразу шесть волгоградцев. Всего погибших – 558.

Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать масочный и перчаточный режимы, также волгоградцам предлагают сделать прививку от коронавируса.