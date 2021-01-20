Что сказал Владимир Нидергаус новичку «Ротора» из «Астаны»?

Дмитрий Шомко. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» продолжает готовиться к возобновлению сезона РПЛ на сборах в Турции. В команде уже есть 4 новичка. Среди них защитник Дмитрий Шомко. 30-летний казахстанский футболист всю жизнь играл на Родине. Но мечтал попробовать свои силы в российском чемпионате. Он этого добился и готовиться дебютировать в РПЛ в составе сине-голубых. Предложение от волгоградцев защитнику «Астаны» поступило после окончания сезона в чемпионате Казахстана.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

- Я в декабре узнал, что есть интерес со стороны «Ротора». Меня это заинтересовало, потому что я хотел оказаться в России, поиграть, проверить и повысить свой уровень футбола, - рассказал Дмитрий Шомко пресс-службе «Ротора».

В составе «Астаны» игрок стал шестикратным чемпионом Казахстана, брал Кубок и Супербкубок страны. Выходил в еврокубки. Память о которых останется на всю жизнь.

- Было очень много незабываемых матчей. В первую очередь, это, конечно, Лига чемпионов, 1/16 финала Лиги Европы. Конечно, тяжело было уходить. Но рано или поздно все заканчивается. Надо двигаться дальше. Ради своей мечты поиграть в России я выбрал именно «Ротор».

«МЕСЯЦ ОТДЫХА ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ»

Дмитрий Шомко отметил, что из игроков «Ротора» был знаком только заочно с капитаном команды Азатом Байрыевым. У них есть общие футбольные друзья. Что касается набора физической формы, то сначала казахстанский футболист тренировался индивидуально, пока решался вопрос о его переходе в стан сине-голубых.

- На первом сборе закладывается фундамент для команды. Немаловажно, чтобы была нагрузка. Тем более, месяц отдыха дает о себе знать. Мою текущую физическую форму пусть оценивают тренеры. Есть все датчики, которые они смотрят. В целом я подошел к сборам в нормальном состоянии, не сказал, что в отличном. Но для этого сборы и существуют, чтобы подготовиться к сезону.

НАПУТСТВИЕ ОТ НИДЕРГАУСА

Новобранец «Ротора» мало что знал о волгоградском клубе. Все-таки в России не играл, фокусировался только на родном Казахстане. Однако некоторые знания о сине-голубых у него есть. И он знаком с легендой «Ротора» 90-х Владимиром Нидергаусом.

- Знаю, что «Ротор» один из лучших клубов постсоветского пространства. Там играл Нидергаус. Он мне позвонил перед моим отъездом на медосмотр, пожелал удачи. За это я ему благодарен. Он сказал: «Ты забивал «Манчестеру Юнайтед» за «Астану», а я за «Ротор». Удачи тебе!». Он работал в федерации футбола Казахстана. Мы в хороших отношениях, я уважаю его как человека.

Пока же «Ротор» далек, чтобы его футболисты снова забивали в ворота «Манчестер Юнайтед». Весной команда будет продолжать бороться за выживание в РПЛ. Если она завершится благополучно, то уже потом можно замахнуться на более серьезные цели.