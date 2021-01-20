"Две недели прошло, до сих пор мерзнем": УК обещает сегодня нагреть батареи в квартире волгоградского ветерана

Две недели батареи были холодными, но платежка пришла солидная - более 5 тысяч рублей за отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока на улице стоят двадцатиградусные морозы, в доме № 85/4 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда в буквальном смысле идет война за тепло. Без него остался беззащитный 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов, который длительное время вынужден терпеть неудобства.

- Все началось две недели назад, когда в нашей котельной случилась авария. Провели ремонт, после этого батареи в спальне отца стали холодными, - объясняет дочь ветерана Юлия Ляхова.

Женщина обращалась к коммунальщикам, но никакой реакции. Максимум приходили коммунальщики, спускали воздух из батарей и уходили, пожав плечами. Тогда волгоградка решила просить помощь через СМИ, что оказалось более эффективно. Напомним, 19 января Госжилнадзор после публикаций потребовал разобраться в ситуации и наладить отопление.

- По указанию департамента ЖКХ И ТЭК администрации города УК провела здесь регулировку внутридомовых сетей отопления. В результате, как показали последующие замеры, значительно повысилась температура батарей отопления во всех квартирах дома, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Однако в трех квартирах второго подъезда практически ничего не поменялось. Вся проблема оказалась в стояке, который давно требует ремонта или замены.

- Пока холод так и остался, - возмущается дочь ветерана. – Мой отец прошел холодные годы войны, и до Берлина дошел, и ранен был, а сегодня в его комнате еле теплые батареи. При этом за отопление мы платим более пяти тысяч рублей!

Сейчас над теплопроводом «колдуют» коммунальщики.

- Сегодня в течение дня сотрудники управляющей компании под контролем профильного департамента мэрии проведут ремонтные работы на данном теплопроводе, что позволит еще больше повысить температуру батарей в квартирах второго подъезда. На время проведения работ подача теплоносителя в квартиры второго подъезда временно приостановлена. По окончании мероприятий УК проведет промывку и повторные замеры температуры воздуха в квартирах, - подчеркнули в мэрии.