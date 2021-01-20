Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«Запустили в тестовом режиме»: в Волгограде спустя 5 лет заработал центральный бассейн

Осталось установить электронное табло и спортивный объект будет готов принять спортсменов
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Этот бассейн волгоградские пловцы ждали пять лет. Фото ВГАФКа.

Этот бассейн волгоградские пловцы ждали пять лет. Фото ВГАФКа.

Пять лет центральный бассейн Волгограда стоял закрытый, и вот в середине января 2021 года в физакадемии объявили: «Крытый 50-метровый бассейн ВГАФК запустили в тестовом режиме и скоро здесь начнется учебно-тренировочный процесс».

- Это многофункциональный современный комплекс, где можно проводить подготовку по большому спектру водных видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду. Бассейн оснащен высокотехнологичной вентиляцией, оборудованием для функционирования автоматизированной пропускной системы, имеются раздевалки с душевыми, залы для тренажеров, столовая и большой гардероб, - рассказывают в пресс-службе ВГАФКа.

Напомним, что раньше центральный бассейн («Спартак») принадлежал облсовпрофу. В 2015 году, когда Волгоград готовился к ЧМ-2018, Виталий Мутко – тогда еще министр спорта РФ – во время визита в наш город заявил, что в таком виде бассейн не останется, тем более, что стоит он прямо возле «Волгоград Арены».

«Такое ощущение, что здание бассейна скоро рухнет на тех, кто его охраняет. Мы выкупим его у профсоюза, приведем в порядок и к 2018 году это будет прекрасный бассейн, который не будет своим обликом портить вид нового стадиона. Мы его передадим ВГАФКу, студентов были хорошие условия для тренировок, - обещал Мутко.

На днях пловцы уже опробовали новую чашу басейна. Фото ВГАФКа.

На днях пловцы уже опробовали новую чашу басейна. Фото ВГАФКа.

Но к 2018-му бассейн так и не отремонтировали. Хотя у облсовпрофа его выкупили за 56 миллионов рублей. К мундиалю его лишь немного «приукрасили» снаружи, чтобы он не пугал своим видом гостей чемпионата. А после ЧМ работы и вовсе заморозили. Сменили даже подрядчика, который сорвал сроки сдачи объекта, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В 2019-м родители юных пловцов, чьи дети остались без тренировочной базы, даже записали видеообращение к Президенту России с мольбами открыть центральный бассейн в Волгограде. Но и это не помогло, хотя пообещали завершить все работы к декабрю 2019-го.

Прошел 2019-й, и 2020-й… И вот сегодня бывший «Спартак» готовится наконец-то принять спортсменов.

За время ремонта сменили двух подрядчиков, но здание обновили капитально. Фото ВГАФКа.

За время ремонта сменили двух подрядчиков, но здание обновили капитально. Фото ВГАФКа.

- В ближайшее время планируем установить электронное табло, которое необходимо для проведения официальных соревнований, и закупить инвентарь для обеспечения тренировочного процесса. После этого бассейн заработает в полную мощность, - говорят во ВГАФКе, которому все же передали на баланс это спортивное сооружение.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые