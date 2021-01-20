«Запустили в тестовом режиме»: в Волгограде спустя 5 лет заработал центральный бассейн

Этот бассейн волгоградские пловцы ждали пять лет. Фото ВГАФКа.

Пять лет центральный бассейн Волгограда стоял закрытый, и вот в середине января 2021 года в физакадемии объявили: «Крытый 50-метровый бассейн ВГАФК запустили в тестовом режиме и скоро здесь начнется учебно-тренировочный процесс».

- Это многофункциональный современный комплекс, где можно проводить подготовку по большому спектру водных видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду. Бассейн оснащен высокотехнологичной вентиляцией, оборудованием для функционирования автоматизированной пропускной системы, имеются раздевалки с душевыми, залы для тренажеров, столовая и большой гардероб, - рассказывают в пресс-службе ВГАФКа.

Напомним, что раньше центральный бассейн («Спартак») принадлежал облсовпрофу. В 2015 году, когда Волгоград готовился к ЧМ-2018, Виталий Мутко – тогда еще министр спорта РФ – во время визита в наш город заявил, что в таком виде бассейн не останется, тем более, что стоит он прямо возле «Волгоград Арены».

«Такое ощущение, что здание бассейна скоро рухнет на тех, кто его охраняет. Мы выкупим его у профсоюза, приведем в порядок и к 2018 году это будет прекрасный бассейн, который не будет своим обликом портить вид нового стадиона. Мы его передадим ВГАФКу, студентов были хорошие условия для тренировок, - обещал Мутко.

На днях пловцы уже опробовали новую чашу басейна. Фото ВГАФКа.

Но к 2018-му бассейн так и не отремонтировали. Хотя у облсовпрофа его выкупили за 56 миллионов рублей. К мундиалю его лишь немного «приукрасили» снаружи, чтобы он не пугал своим видом гостей чемпионата. А после ЧМ работы и вовсе заморозили. Сменили даже подрядчика, который сорвал сроки сдачи объекта, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В 2019-м родители юных пловцов, чьи дети остались без тренировочной базы, даже записали видеообращение к Президенту России с мольбами открыть центральный бассейн в Волгограде. Но и это не помогло, хотя пообещали завершить все работы к декабрю 2019-го.

Прошел 2019-й, и 2020-й… И вот сегодня бывший «Спартак» готовится наконец-то принять спортсменов.

За время ремонта сменили двух подрядчиков, но здание обновили капитально. Фото ВГАФКа.

- В ближайшее время планируем установить электронное табло, которое необходимо для проведения официальных соревнований, и закупить инвентарь для обеспечения тренировочного процесса. После этого бассейн заработает в полную мощность, - говорят во ВГАФКе, которому все же передали на баланс это спортивное сооружение.