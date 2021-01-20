От -29 до +2: к концу недели Волгоград ожидает сильнейший перепад температур

На смену аномальным морозам идет аномальная оттепель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

2021-й год, как и его предшественник, начался с катаклизмов. Но, если 2020-й ошарашил пандемией, то нынешний – погодными аномалиями. Сначала Волгоград накрыли дожди, потом пришли лютые морозы (сегодня по Волгоградской области местами столбик термометра опустился до минус 29 градусов), а к концу недели – к 23 января – в регионе будет уже плюс 2 градуса. На смену аномальным холодам придет аномальная оттепель. Впрочем, в Волгоградском Гидрометцентре уверяют, что для Волгоградской области это не такое уж необычное явление – резкие перепады температуры у нас случаются и довольно часто.

Кстати, по данным сервиса «Яндекс.Погода» в 1973 году в Волгограде было также холодно, как сегодня – до минус 26 градусов, а, например, в 2007-м было плюс 7 градусов. А в 1970-м в Волгограде дул ураганный ветер с силой до 19 метров в секунду. Так что зима в нашем регионе действительно капризная и переменчивая.

В середине января 2021-го Волгоградская область пережила пик арктического вторжения. Впереди мощное потепление. Его уже почувствовали на западе России, например, в Калининграде уже сегодня, 20 января, до плюс трех градусов тепла. И этот теплый циклон идет к нам. По предварительным прогнозам синоптиков, уже днем 22 января в Волгограде столбик термометра поднимется до нуля, а в субботу и воскресенье (23 и 24 января) будет плюс 2 градуса днем и пойдет дождь.

Как видите, температурный перепад составит порядка 30-ти градусов. Синоптики предупреждают: приближающийся атмосферный фронт принесет обширные облачные поля, мокрый снег, который будет переходить в ледяной дождь, возможны гололедные явления. Водителям опять придется включить все свое внимание и аккуратность. Но особенно нелегко в эти дни придется метеозависимым людям. Резкие колебания температуры и атмосферного давления могут негативно сказаться на их самочувствии.