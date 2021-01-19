Итак, обновленный 5-дверный лифтбек D-класса ŠKODA SUPERB третьего поколения уже целый год осваивается на российских дорогах, и у автомобилистов было достаточно времени, чтобы ознакомиться с преимуществами и недостатками этого чешского семейного авто. Что впечатлило отечественного автомобилиста в этой машине, какие недостатки удалось заметить за прошедшие 12 месяцев эксплуатации?Тем не менее, как показывают отзывы поклонников автомобилей ŠKODA[3], машина за год эксплуатации на российских дорогах произвела на автомобилиста более чем приятное впечатление. Какие «плюсы» авто отметили отечественные автолюбители, что оценили, а к чему остались вопросы?Прежде всего, российские владельцы лифтбеков отмечают увеличение внутреннего пространства в авто за счет глубокой реконструкции салона. При сохранении базовых габаритов кузова (4869 х 1864 х 1484 мм), внутри машины пассажиры получили больше свободного места, особенно перед задними сиденьями. Теперь там удобно поместятся пассажиры с ростом более 190 см, а форма кресел обеспечивает достаточно места по высоте для головы.В объемном багажнике (584 литра) пространство так же грамотно организовано. Багажное отделение структурировано, снабжено выдвижным полом с многофункциональным отсеком-органайзером, выдвижной шторкой и дополнительным органайзером под поликом. Большая семья может поместить там внушительный по размерам и весу багаж для продолжительного путешествия или снаряжение для поездки на природу, грамотно распределить его и обеспечить сохранность при транспортировке. При необходимости, багажник можно быстро увеличить до 1720 литров за счет сложенных кресел второго ряда.Обновленный ŠKODA SUPERB — машина достаточно тяжелая и переднеприводная. Однако, с проверенным 2-литровым 190-сильным двигателем, жестковатой многорычажной подвеской, пакетом для плохих дорог с опцией настройки шасси под состояние дорожного покрытия и увеличенным на 15 см (до 157 см) клиренсом, вязнуть в сугробах и буксовать в ледяной крошке автомобиль не будет. Скоростные характеристики, как для семейного авто — более чем достаточные: до «сотни» машина будет разгоняться за 7.8 секунды.В бюджетных комплектациях неплохо показывает себя 1.4 TSI[4] на 150 л.с. + 6 ступенчатая МКПП, а для любителей быстрой езды можно выбрать турбированный 2-литровый движок с прямым впрыском на 220 или 280 «лошадей» + 7-ступенчатый DSG[5]. Расход топлива у любого из этих моторов — всего 6-6.6 литра/100 км, что в российских реалиях можно считать подарком.Очень помогает на трассе DCC[6] – система регулировки ходовой, с помощью которой можно быстро отрегулировать подвеску под качество дорожного полотна под колесами в данный момент. Ну а если взять более дорогую полноприводную комплектацию машины (подключаемый полный привод при сильных нагрузках), то все вопросы к устойчивости, маневренности, качеству хода и чувствительности к рулю снимаются автоматически!Полный обзор дорогиСегодня удивить качественной автооптикой и использованием инновационных LED[7] -фар сложно, но матричные полисегментные светодиодные фары в ŠKODA SUPERB теперь устанавливаются уже на базовую бюджетную комплектацию.При этом, ближним/дальним светом автоматически управляет бортовой компьютер, получающий информацию о дорожной обстановке с фронтальной обзорной камеры. Фары работают в постоянном режиме дальнего света, по необходимости отключая и подключая нужные сегменты подсветки, что обеспечивает оптимальный обзор дороги и исключает ослепление водителей встречного транспорта. Так же автоматически подсвечиваются маневры — тут срабатывают датчики угла поворота и сигналит спутниковая навигация.Собственный «автопилот»Обновленный комплекс электронных ассистентов водителя заслужил максимально высокой оценки российских автолюбителей. Чешские конструкторы уделили ему при рестайлинге ŠKODA SUPERB особое внимание и фактически создали автопилот нового поколения для водителей, у которых опыт вождения невелик.- Максимально полезен адаптивный круиз контроль, который подстраивает режимы двигателя и подвески к качеству и состоянию дорожного покрытия, скоростным характеристикам и манере вождения. В паре с рулевым ассистентом он уверенно удерживает машину на полосе движения при 210 км/час, контролирует разрешенный скоростной режим автоматически сбрасывает скорость при проезде населенных пунктов, тормозит на светофорах и включает экстренное торможение при возникновении угрозы на трассе.- Мониторинг слепых зон дополняет комфорт управления машиной. Теперь он панорамный, работает при любой освещенности и отслеживает обстановку на расстоянии в 70 метров от авто, подключается при перестроении машины в другой ряд и способен автоматически тормозить машину в сложных ситуациях.- Практичен и парковочный ассистент, который контролирует аккуратное передвижение на автостоянке и помогает парковать автомобиль при большой плотности машин на площадке, плохой видимости и в полной темноте.Электронные ассистенты, при правильном применении, сводят риск автоаварии к минимуму, а пассивные системы безопасности обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров от травматизма, если столкновения избежать, все же, не удастся. ŠKODA SUPERB имеет 5 звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP[8], укомплектована 6-9 подушками и шторками безопасности (от комплектации) + защитой коленей водителя и электроблокировкой задних дверей для защиты детей.Комфорт салонаО том, что внутри лифтбек кажется более просторным, чем снаружи, мы уже упоминали выше. Этот визуальный эффект обеспечивается грамотной организацией пространства, продуманным сдержанно роскошным дизайном и рациональным размещением оборудования в салоне.Выше всяких похвал мягкая и эластичная обивка из дорогой алькантары, регулируемая фоновая подсветка передней панели и дверей, ортопедические сиденья с множеством регулировок и подогревом. Атмосферности, «объемности» и вентиляции в салоне добавляет панорамный люк с прозрачной крышкой и электроприводом — он окажется очень кстати при продолжительной семейной поездке.На заднем диване, помимо достаточного пространства для ног, автовладельцы отмечают наличие собственной микроклиматической зоны, удобные подогреваемые сиденья с подголовником для удобного сна, индивидуальные светодиодные светильники, розетки для подключения мобильных устройств. Для детей в дороге там будет удобно, комфортно и неутомительно.Водительское место оборудовано с учетом полного комфорта для человека, которому приходится много времени проводить за рулем:- сиденье регулируется в нескольких плоскостях и «запоминает» персональные регулировки (встроенная память), имеет ортопедический подголовник и опцию массажа спины и шеи;- цифровая приборная панель укомплектована 10-дюймовым сенсорным дисплеем с индивидуально настраиваемым комплектом управляемых опций, встроенной навигацией и картами местности, контролем основных систем авто;- мультифункциональный руль в кожаной оплетке регулируется по вылету, наклону, мускульному усилию и манере вождения, оборудован комплектом управляющих кнопок и встроенной вибросигнализацией;- новая информационно-развлекательная мультимедийка Columbus[9] имеет сенсорный дисплей, поддержку большинства аудио- и видеоформатов файлов, SmartLink[10] с выходом в Интернет и стереосистему Canton[11] (600 Вт).- рядом с рычагом переключения трансмиссии удобно размещена площадка для дистанционной зарядки Phone Box[12] .Многие автовладельцы также отмечают опцию бесключевого доступа KESSY[13], которая переключает индивидуальные водительские настройки (три ключа), может дистанционно запускать движок на прогрев, контролирует замки на дверях, открывание двери багажника и противоугонную систему, розетки и порты USB[14].Фирменная «фишка» чешского автобренда — пакет обязательных для всех моделей ŠKODA[3] «полезных мелочей», которые неизменно вызывает одобрение российских автолюбителей, значительно упрощают жизнь и добавляют комфорт водителю и пассажирам в дороге.- Вещи, бутылки с водой, светоотражающие жилеты, очки и гаджеты можно удобно разместить в отделениях под подлокотниками, по нишам и вещевым ящикам в дверях, передних креслах и под сидениями.- В торцевых дверных нишах находятся фирменные зоны, которые как найдутся в дождливую погоду.- В салоне можно удобно разместить длинные лыжи в специальных сумках-чехлах, а багаж в багажном отделении (открывается приводом из салона) легко крепится липучками к днищу, раскладывается по вертикальным карманам или надежно фиксируется сетками на крючках.- При необходимости, вытащить машину из грязи или сугроба, а также отбуксировать ее на СТО можно с помощью выдвижного фаркопа, выдерживающего нагрузки до 2 тонн.Есть ли недостатки у нового, универсального лифтбека ŠKODA SUPERB, который готов к любым неожиданностям дальних путешествий?Стандартная претензия: в базовых комплектациях доступны не все опции — не выдерживает критики. Для того автопроизводители и создают множество комплектаций, чтобы стимулировать автомобилистов стремиться к лучшему. Тем более, что с помощью дополнительного оборудования и аксессуаров, которые можно докупить, эта проблема фактически решается.И еще одно замечание касается стоимости машины. В салонах дилеров ŠKODA SUPERB предлагается от 2 029 000 рублей, а заряженные версии стоят дороже 3 000 000 рублей. Это сложно назвать бюджетным вариантом, но лифтбек и не является бюджетным автомобилем и, с таким комплектом инноваций и опций, вполне стоит своих денег.Для поклонников автомобилей чешского бренда в январе выгода на покупку ŠKODA SUPERB в салонах дилера бренда в Волгограде составит 225 000 рублей + зим. шины, брызговики, коврики, ТО1 - в подарок*.Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.[1] ŠKODA SUPERB - (англ.) Шкода СуперБ.[2] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.[3] ŠKODA - (англ.) Шкода.[4] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.[5] DSG - (англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.[6] DCC - (англ.) система адаптивного управления ходовой части, транслитерация ДиСиСи.[7] LED - (англ. light-emitting diode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.[8] Euro NCAP - (англ.) программа оценки новых автомобилей, транслитерация Евро Эн-Кап.[9] Columbus - (англ.) сенсорные дисплеи, транслитерация Колумбус.[10] SmartLink - (англ.) транслитерация СмартЛинк.[11] Canton - (англ.) акустические системы, транслитерация Кантон.[12] Phone Box - (англ.) транслитерация Пхон Бокс.[13] KESSY - (англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.[14] USB - (англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юэсби.[15] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей Шкода более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клевер.Реклама.