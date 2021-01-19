С утра на Крещение у волгоградских храмов и купелей всегда многолюдно. И сегодня,19 января 2021 года, даже несмотря на просьбы медиков поберечь себя в условиях пандемии, и на лютые крещенские морозы и температуру минус 20 градусов, желающих окунуться в ледяную воду достаточно. Чиновники и простые граждане охотно делятся в соцсетях своими «подвигами».Например, олимпийскую чемпионку из Волгограда Елену Слесаренко не испугал мороз. Она уже много лет не изменяет традиции крещенского купания. В этом году она ныряла в московской Барвихе, где проживает в последние годы.«Каждый год 18 января мы с друзьями ходим....», - подписала свое фото у проруби Елена Слесаренко. - Всех православных с праздником! С Крещением!».В числе друзей Слесаренко, кстати, еще одна именитая волгоградка и коллега по легкой атлетике – олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Она окунулась в прорубь следом за подругой. И тоже оставила для истории в своем инстаграме, подписав виде пожеланием: «Мира в доме и тепла в сердце».Футболисты волгоградского «Ротора» тоже окунулись на Крещение. Правда, не в ледяную прорубь, а в Средиземное море. В турецком Белеке, где команда находится на сборах, сегодня плюс 12 градусов и почти безветренно.А вот волгоградцам было не так комфортно, сегодня в Волгограде ночью было минус 19 градусов. Но желающие окунуться стояли в очереди. Напомним, в Волгограде было организовано шесть купелей. Безопасность обеспечивали почти тысяча спасателей, было задействовано более 200 единиц техники (в том числе от ГУ МЧС России по Волгоградской области 210 человек личного состава и 50 единиц техники). Говорят, происшествий не зафиксировано, все прошло без эксцессов.