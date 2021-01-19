Для многих волгоградцев платежки за ЖКУ за декабрь 2020 года стали настоящим шоком. Плата за отопление выросла примерно в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. И если жильцы однокомнатных квартир заплатили за тепло по паре тысяч рублей, то обитателям «трешек» пришлось раскошелиться сразу на 4- 5 тысяч. В региональной инспекции Госжилнадзора объяснили шквал обращений по вопросу начислений платы за отопление за декабрь: чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется.- В ноябре 2020 года среднесуточная температура по городу Волгограду составила + 1.1°C, а в декабре 2020 года - 3.6°C, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.Так что жильцы многоквартирных домов получили в холодном декабре больший объем коммунального ресурса. Если в здании стоит общедомовой прибор учета тепловой энергии, то именно его показания и должны использовать УК и ТСЖ при расчете платы за отопление. Если же плату за отопление с вас берут по нормативу, то сумма в платежке в любой из семи холодных месяцев должна оставаться неизменной.Как отмечают в Госжилнадзоре, в январских платежках за тепло не должно быть столь же астрономических сумм: согласно прогнозу, среднесуточная температура в январе 2021 года по Волгограду составит около 2,9°C.Однако размер платы за тепло также зависит и от других факторов, в числе которых уровень подготовки дома к отопительному сезону, проведение регулировочных работ в тепловом узле. Так что если суммы в квитанциях за коммуналку даже с учетом температурных колебаний все равно выглядят подозрительными или начислены с нарушениями, пишите жалобы в Жилищную инспекцию Волгограда. Сделать это можно через ГИС ЖКХ.