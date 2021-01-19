В Волгоградской области пока нет всплеска заболеваемости коронавирусом. В январе новых случаев меньше, чем до нового года. Пусть и ненамного. 19 января в регионе 255 волгоградца заболели COVID-19. Меньше было только 5-го числа. Сегодня Волгоградская область на 17-м месте по стране по приросту новых пациентов с ковидом. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за всю пандемию в регионе вирус подхватили 40 384 жителя. В России во вторник заболели 21 734 человека в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 января 2021 года.К сожалению, коронавирус остается смертельной болезнью. Списки жертв вируса увеличиваются ежедневно. В Волгоградской области 19 января подтвердились 4 летальных исхода от ковида. 547 волгоградцев умерли за всю пандемию.Продолжают жители региона благополучно справляться с коронавирусом. За последние сутки из инфекционных госпиталей и с амбулаторного лечения выписали 243 пациентов. Всего с марта COVID-19 победили 243 жителя Волгоградской области. Наш регион остается лидером в Южном федеральном округе по проценту выздоровевших от общего числа заразившихся ковидом. Усилия медиков помогают волгоградцам справиться с опасной болезнью. В других субъектах юга страны ситуация выглядит хуже.На утро 19 января в ковидных стационарах находились 4 952 человека - 4 905 взрослых и 47 детей. Среди них коронавирус у 1 390 пациентов.Накануне, 18 января, началась массовая вакцинация от коронавируса. В 13 прививочных пунктах Волгоградской области работают телефоны для записи добровольцев на уколы. Привиться могут также люди с хроническими заболеваниями, кроме пациентов с туберкулезом и аллергией. К 1 февраля в регионе должны открыться прививочные центры в каждом районе.