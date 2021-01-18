Снегопад в Волгограде уже который день. И если главные дороги еще чистят от снега, то внутриквартальные проезды во дворах покрыты наледью, как и пешеходные дорожки. Вопросами качества уборки дворов занимаются коммунальные службы в районных МБУ ЖКХ. Там организовали «горячие линии», куда можно пожаловаться на нерадивых дворников вашей УК или ТСЖ. Подать обращение можно и по электронной почте. Как отмечают в мэрии, в оперативно-диспетчерские службы нужно сообщить адрес, название управляющей организации, а также суть проблемы.Нерадивых коммунальщиков будут проверять и понуждать выполнять обязанности, в том числе чистить от снега внутриквартальные проезды, дорожки и вход в подъезд, посыпать их песком с солью, удалять сосульки, снег и наледь с крыш и козырьков. Если же все это не сделано, то после повторной проверки УК грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей.- Все жалобы жильцов направляются в муниципальную жилищную инспекцию, а также в административно-технические отделы для проведения проверки, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.Куда жаловаться на гололед и плохую работу дворников в районах ВолгоградаКрасноармейский: 67-70-67, mbu_jkh@kram.volgadmin.ruКировский: 45-29-83, kirjkh@mail.ruСоветский: 41-69-51, mbu08@volgadmin.ruВорошиловский: 33-63-92, 33-63-84, mbu.gkh.vr@yandex.ruДзержинский: 33-63-92, 33-63-84, mugkhdzer@inbox.ruЦентральный: 23-13-15, mbuvzh@mail.ruКраснооктябрьский: 73- 50- 82, mujkhkor@gmail.comТракторозаводский: 70-10-26, kadrygkhtzr@yandex.ru