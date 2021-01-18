Сегодня, 18 января, не стало директора волгоградской школы № 1 по спортивной гимнастике Ворошиловского района Волгограда, первого тренера олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Александра Лисового. Он скончался на 64 году жизни.- Эту печальную новость мы получили утром. До Нового года Александр Иванович находился в отпуске, потом попал в больницу. Нам лишь известно, что он был в реанимации больницы №7, - рассказали «КП-Волгоград» в спортшколе.Что стало причиной смерти Александра Лисового - пока неизвестно.- Администрация Волгограда выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Александра Ивановича, - добавили в мэрии.СПРАВКА «КП»Александр Лисовой известен не только тем, что был первым тренером именитой чемпионки Елены Исинбаевой, он – заслуженный тренер России, ветеран труда, кандидат педагогических наук. Спортшколу возглавил в 1991 на восемь лет, затем вернулся в СДЮШОР № 1 в 2006 году. В 2010 году Елена Исинбаева подарила ему квартиру со словами благодарности за его труд.Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким.