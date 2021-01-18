Волжский городской суд взыскал с одного из детских садов города-спутника 110 тысяч рублей в пользу ребенка и его родителей. Поводом для разбирательств стал инцидент, произошедший 11 июля 2019 года: тогда малыш, которому было чуть больше годика, находясь под присмотром воспитателя упал и разбил лицо. Врачи диагностировали травму языка и губы. Мама и папа решили подать иск и потребовать от дошкольного учреждения ответить за халатное отношение к их чаду.Из материалов дела известно, что в тот день воспитатель читала детям сказку. Однако ребенок встал и ушел в игровую зону.- Ребенок наступил на игрушечную машинку, потерял равновесие и упал. Указанные обстоятельства подтверждаются актом о расследовании несчастного случая, согласно которому установлено отсутствие должного контроля со стороны воспитателя, - прокомментировали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.Все это время шли судебные тяжбы. Истцам удалось доказать свою правоту. В итоге в пользу ребенка взыскали 70 тысяч, а его родителей – по 20 тысяч рублей каждому. Однако представитель в лице администрации Волжского подал апелляционную жалобу.- В апелляционной жалобе он указал на недоказанность вины воспитателя, а размер морального вреда, по его мнению, несоразмерен объему наступивших последствий, - комментируют в суде.- Администрация оспаривала сумму компенсации морального вреда. По ее мнению, мои доверители в лице родителей и ребенка не должны были получить ни копейки. Это затянуло дело, - говорит юрист Владимир Хахов.Но облсуд не нашел никаких фактов, которые указывали бы на невиновность воспитателя и дошкольного учреждения. В итоге решение оставили без изменений.