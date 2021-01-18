В Волгоградской области 18 января стартует массовая вакцинация от коронавируса. При этом статистика по заболеваемости ковидом уже две недели идет ровно, без резких всплесков и падений. На сегодняшний день в Волгограде и области 258 заразившихся коронавирусом. С этими цифрами регион оказался на 16-м месте в стране по приросту заразившихся. А в целом количество заболевших COVID-19 перевалило за сорок тысяч человек – 38 204 волгоградца подхватили заразу с начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 января 2021 года.Среди умерших в ковидных госпиталях волгоградцев основной причиной смерти коронавирус стал еще у троих человек – такие данные на сегодня подтвердили официально. Умерли от COVID-19 уже 543 жителя Волгограда и области.По данным ИЦК, вылечились от коронавируса в регионе 38,2 тысячи человек. За последние сутки ковидные госпитали покинули еще 254 одолевших инфекцию и пневмонию жителей Волгоградской области. На лечении в стационарах остаются более пяти тысяч человек. Вдвое больше волгоградцев вынуждены сидеть на домашнем карантине.Тем временем регион готовится к празднику Крещения Господня. Но купели и организованные омовения в этом году будут не везде. Окунуться в прорубь нельзя в центре Волгограда. Из-за коронавируса и морозов отменили крещенские купания в нескольких районах области. А медики не советуют окунаться в прорубь и тем, кто переболел коронавирусом и пневмонией.