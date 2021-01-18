Новая рабочая неделя в Волгограде началась с ухудшения непогоды. Снегопад обрушился на город ранним утром 18 января. Сильные осадки в момент усложнили дорожную ситуацию. На магистралях масса ДТП, пробки достигли 10 баллов. С начала снегопада на дороги Волгограда вышла спецтехника – около 80 машин. Однако справиться с непогодой пока не совсем удается. Белые хлопья продолжают засыпать улицы. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, дорожно-коммунальные службы приступили к обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами в 6.30. Тротуары и остановки рабочие очищают не только с помощью техники, но и с лопатами. На территории дворов уборку снега должны проводить управляющие компании.Спецтехника в первую очередь обрабатывает дороги, по которым ходит общественный транспорт. Особое внимание уделяется состоянию путепроводов, спусков-подъемов, перекрестков, аварийно-опасных участков. До начала часа пик на проезжую часть и тротуары уже нанесли свыше 200 тонн реагентов. В мэрии добавили, что если снегопад пойдет еще сильнее, то на борьбу со стихией в Волгограде выйдет еще большее количество комбинированных дорожных машин, тракторов-щеток и автогрейдеров.Как только начинается снегопад, так сразу же увеличивается число аварий. Не все водители осторожничают на сложных магистралях, на которых образуется накат и обледенение. ГИБДД напоминает автомобилистам, что во время снегопада нужно быть предельно внимательным и осторожным за рулем, соблюдать скорость и дистанцию между машинами, а также уступать дорогу пешеходам. По возможности водителям рекомендуют не ездить на своем авто и не отправляться в дальние поездки.В Волгограде уже 10-балльные пробки. При этом в город ограничили въезд фурам, чтобы на спусках и подъемах они не застревали и не образовывали еще большие заторы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на въездах в Красноармейском районе, поселках Максима Горького и Водстрой болшегрузы отводят. В случае осложнения дорожной обстановки на трассы выйдут дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.