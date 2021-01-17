16 января посреди степи между Иловлинским и Дубовским районами Волгоградской области шла борьба за жизнь жителя Москвы, который на своем «Ниссане» в самые морозы застрял в снегу. Заехал он туда не случайно: на грунтовую дорогу москвича вывел навигатор. Автомобилист «послушал» гаджет, проигнорировав тот факт, в регионе несколько дней идут сильные снегопады, и путь между селами Большая Ивановка и Лозное – место практически непроходимое. Разве что ехать на тракторе.Оказавшись в прямом смысле в плену, ведь «Ниссан» провалился в снежную массу, водитель пытался сначала самостоятельно выбраться, но ничего не вышло.- Мужчина смог дозвониться до экстренных служб и сообщить свои координаты, после чего связь с ним пропала, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Оставалось только дождаться спасателей и не замерзнуть, ведь сейчас температуры местами достигают минус двадцати градусов.- На помощь автомобилисту незамедлительно отправились начальник 38 ПСЧ 10 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгограсдкой области, подполковник внутренней службы Александр Яновский и участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Иловлинскому району. На служебных автомобилях повышенной проходимости спасателям удалось пробиться к застрявшему внедорожнику, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.Машину удалось вытащить и протащить по проселочной дороге до безопасного места. В тот же день автомобилист продолжил путь по Московской трассе, строго соблюдая рекомендации МЧС – больше никогда так не рисковать и всегда учитывать погодные условия.СОВЕТЫ МЧС ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ В ПУТЬ- поинтересоваться погодой на несколько дней вперед. Если прогнозируют метели, лучше отложить поездку- машину должна быть «переобута» и, конечно же, на ходу- лучше заранее сообщить родным, когда и куда вы направляетесь- если путь далекий – распланируйте отдых, остановочные пункты- с собой нужно взять не только гаджеты, но и зарядные устройства. Можно прихватить рацию, если есть- фонарик, продукты, теплая одежда, горячее питье – все это тоже лучше иметь при дальней поездке- в случае ЧП необходимо позвонить на номер «101» и ждать помощи.