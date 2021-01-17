Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области остается непростой, но стабильной. Прирост держится на одном уровне чуть менее трехсот человек за стуки. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 17 января 2021 года в регионе на 264 пациента стало больше. Однако на фоне этого растет и число выздоровевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 января 2021 года.Благодаря принятым мерам, в праздничные дни не было пика заболеваемости, как ожидалось, но и спада тоже не наблюдается. В области с начала пандемии заразилось почти 40 тысяч человек, из них полностью вылечилось почти 38 тысяч пациентов. Только сегодня домой выписали 250 волгоградцев. Остальные находятся на стационарном и амбулаторном лечении.Несмотря на старания врачей, не всегда удается вылечить заболевших. Только 17 января зарегистрировано 4 летальных случая, всего же ковид унес жизни 540 человек из Волгоградской области.