Недавно завершился 9 сезон проекта «Голос», одним из финалистов которого стал 33-летний волгоградец Дмитрий Венгеров. Он еще на прослушиваниях явно отличался от конкурентов брутальной внешностью и умением зажечь публику, а уже под конец проекта наставники сравнивали его выступления с выступлениями «из преисподней». Было так жарко! Так кто же он, Дмитрий Венгеров и какие у него планы на будущее? Об это он поделился в эксклюзивном интервью с «Комсомолкой».2020 ГОД БЫЛ ЛУЧШИМ В МОЕЙ ЖИЗНИ- В финале Вы пели несколько песен. Ленинград «Просто» - никаких вопросов, круто и зажигательно. Странным, нам, зрителям, показался именно выбор Любэ «Давай за». Что это вообще было? Чья это идея? Как вы к этому отнеслись? И вообще на проекте Ваше желание исполнить какую-то песню имело значение? Что в этих номерах было от Венгерова, что от наставника, что, может быть, от продюсера проекта?- Надо понимать, что на подготовку всех номеров до прямых эфиров у нас была куча времени, поэтому вплоть до четвертьфинала между съёмками был примерно месяц на то, чтобы подобрать, одобрить, аранжировать и выучить песню. Когда же я неожиданно для всех прошёл в полуфинал (это чуть ли не единственный случай за историю проекта, когда участник, получивший меньшее количество баллов, в итоге остаётся) времени на выбор песен осталось минимум. Решение принималось буквально за день. И если до этого я сам аранжировал все песни и успевал их прожить и сделать «своими», то в полуфинале и финале на это просто не было времени. Песни предлагались и отвергались пачками, так что вышло всё так, как вышло. После «Давай за» мне пришла тонна сообщений от людей, которые служат нашей стране, благодарили за исполнение, что было безумно приятно!- Многие спрашивали, но спрошу еще раз – легко было пройти прослушивания?- Я приходил на кастинги «Голоса» шесть раз! Несколько раз меня не дослушивали даже до припева, несколько раз просто не перезванивали. В этот раз, когда уже выходил на сцену на слепых прослушиваниях, настрой был боевой, раз уж дошёл до этого этапа, надо выходить и делать всё как в последний раз.- Какое из выступлений больше всего понравилось вам самому? И почему?- Наверное, самое первое на слепых прослушиваниях! Там я делал то, что хотел, не было рамок и условий, сам выбрал песню, сам придумал аранжировку и сам вышел и спел.- У вас был проект «Точка G». Почему дольше проект не стал развиваться. Нет условий для развития в Волгограде? Или разошлись пути?- Был. Но из Волгограда уехали почти сразу и развивались уже в Москве. А о причинах распада: проект как-то изжил себя, в какой-то момент все начали жить своей жизнью, начались творческие разногласия и всё сошло на нет.- VO.DA – ваше личное творение?- Я всегда представлял себя солистом группы, которую собрал сам, но в итоге, участвуя в проекте «Голос», понял для себя, что мне легче быть сольным артистом, поэтому теперь выступаю как Дмитрий Венгеров.- Почему, на каком этапе развития вы уехали в Москву? Стоит ли переживать, что талантливая молодежь уезжает из Волгограда. Или это нормально, что в любой стране такие процессы - чего-то добиться можно только в столице? Чего не хватает, по-вашему, Волгограду, чтобы стать городом, в котором хочется жить?- Дело не в том, что мне не хочется жить в Волгограде, а в том, что вся музыкальная индустрия теперь сосредоточена в Москве и на каком-то этапе развития, если есть амбиции двигаться вперед, нужно ехать туда - в эпицентр событий.- Какой бы хотели поддержки от родного края?- Концертной. Я бы с удовольствием провёл несколько концертов в Волгограде, Волжском и области.- Как относитесь к предложению Вячеслава Черепахина наградить вас званием «Человек года Волгоградской области, прославивший регион»?- Я полностью согласен с Вячеславом! (смайлики)- Немного о личной жизни: где встретились с супругой? Как она теперь относится к разъездам, популярности? Как назвали дочь, если не секрет?- Мы знакомы уже лет 13, учились в одном ВУЗе, дружили, бывали в одних компаниях, потом разъехались кто куда и два года назад встретились в Волгограде на новогодних каникулах. Теперь у нас семья и дочь Мирослава Дмитриевна. Жена всё спокойно принимает, относится ко всему, как к работе.- Как вы смотрите на то, что в России музыкантом года стал Моргенштерн? Кто, по вашему мнению, лучший музыкант 2020-го?- Я к своему стыду или счастью, не знаю кто такой Моргенштерн. Сложно сказать, 2020 год был не из лёгких для всей индустрии. Я советую присмотреться к набирающему обороты исполнителю Дмитрию Венгерову, говорят его дебютный сингл «Надо» весьма неплох!- Каким для вас был 2020-й? Как пережили пандемию и невозможность выступать? Чему посвятили образовавшееся свободное время?- 2020 был лучшим годом моей жизни: я женился, у меня родилась дочь, выпустил сольную песню, дошёл до финала проекта «Голос». Пандемию перенёс в заботах о беременной жене. Занимался преподаванием и написанием музыки.- К каком направлении хотите развиваться?- В композиторстве. Сейчас работаю над большим проектом, помимо собственного творчества. Мечтаю влезть в ряды композиторов, пишущих музыку для кино.