К счастью, негативный прогноз экспертов о том, что после новогодних праздников в Волгоградской области коронавирус начнет расти, пока не подтвердились. Обстановка в регионе стабильная, хоть ежедневно положительный тест получают порядка 250-ти человек. Сегодня, 16 января 2021 года, диагноз подтвердили у 262 волгоградцев. В смертельный список добавили еще пятерых. Такую статистику \\"КП-Волгоград\\" предоставили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 января 2021 года.Коронавирус, похоже, не боится ни жары, ни мороза: он не исчез при плюс сорок градусов волгоградским летом, не спадает и сейчас, когда на улице температура воздуха опустилась до минус 10 градусов. Одно радует – нет пиковых подъемов. Хотя Волгоградская область еще входит в число регионов с опасным уровнем распространения COVID-19. Сегодня, 16 января 2021-го, мы на 17-м месте (для сравнения, вчера, 15 января, были на 18-м).Всего в России за минувшие сутки заболели коронавирусом 24 тысячи 092 человека. А с начала пандемии переболели ковидом уже более 3,5 миллионов россиян. В Волгоградской области с COVID-19 уже столкнулись вплотную 39 тысяч 607 жителей (плюс 262 за последние сутки).Большая часть заболевших легко переносит ковид. За минувшие сутки в Волгограде и области после выздоровления выписали 268 человек (больше, чем зафиксировали новых случаев). Можно сказать, что врачи научились бороться с коронавирусом и успешно ему противостоят. Но спасать, к сожалению, удается не всех. Сегодня, к примеру, в смертельный список ковида в Волгоградской области добавилось еще пять человек, в числе которых три женщины и два мужчины. Одному из них было всего 48 лет. Итого, с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли уже 536 человек.