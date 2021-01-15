Пробки в 10 баллов сковали Волгоград из-за снегопада 15 января 2021 еще в начале дня и ситуация на дорогах Волгограда и области остается прежней. Фуры не могут преодолеть подъемы. Хотя на трассы и вышла вся дорожная техника – только на дорогах областного центра работают 58 КДМ – машины не успевают обрабатывать дороги. Встал мост на ВДСК в Красноармейском районе, такая же ситуация на Третьей продольной. В заторах стоят автомобилисты в центре, встал Краснооктябрьский, Ворошиловский и Советский районы, плотина ГЭС…Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на мосту через ВДСК работает семь КДМ и погрузчики. Вместе с гаишниками дорожники пытаются растащить пробку. Каждые 20-30 минут им приходится временно приостанавливать движение и расчищать дорогу, чтобы фуры могли преодолеть подъем. То же самое происходит на Третьей продольной, там прошла колонна КДМ, чтобы облегчить путь фурам.Легковой транспорт по дорогам Волгограда и области во время снегопада 15 января 2021 пусть и медленно, но все же едет. Хотя движение во многих точках остановили ДТП. Не легче и пешеходам, которых заметает снегом. Они вынуждены сами прокладывать себе дорожки в сугробах и буквально на \\"пятой точке\\" съезжать с лестниц.Корреспонденты «КП-Волгоград» следят за ситуацией на дорогах Волгограда и области в режиме онлайн.