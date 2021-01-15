Сплошное дежавю: Волгоград едва оклемался после первого снегопада 13 января, как через день город вновь парализовал очередной снегопад. Улицы опять засыпает снегом, дорожники не успевают справляться с наносами, а куда-то они еще ни разу не добрались. В результате на дорогах региональной столицы и на трассах Волгоградской области случилось множество ДТП. А в Волгограде автомобилисты застряли в заторах - к часу дня пробки достигли 10 баллов из десяти возможных. И прогноз погоды неутешителен: снегопад в Волгограде 15 января 2021 продлится до самой ночи. Горожане невольно станут его заложниками.Фуры вновь не могут проехать подъемы на волгоградских трассах. Из-за застрявших в снегу большегрузов в Волгограде растет пробка у моста на ВДСК, на котором прошедшей ночью спешно латали ямы, на Второй и Третьей продольных, на федеральных трассах. И этот снег сам не растает. На ближайшие дни синоптики прогнозируют морозную погоду – температура упадет до мину 15 градусов.