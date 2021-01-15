На сегодня в Волгоградской области прибавилось 259 заразившихся коронавирусом. Прирост инфицированных пусть чуточку, но меньше с каждым днем. Из топ-15 по этому показателю регион постепенно опустился на 18-е место в стране. Всего же в России за минувшие сутки 24 тысячи 715 заразившихся. Однако по общему числу заболевших коронавирусом с начала пандемии Волгоград и область продолжают оставаться на 15-м месте среди регионов страны. Лично познакомившихся с ковидом волгоградцев уже 39 тысяч 345 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 января 2021 года.Снова скорбный список жертв коронавируса пополнили четверо жителей Волгоградской области. По данным ИЦК, общее количество умерших пациентов, у которых ковид стал основной причиной смерти, выросло до 531 человека. Но это лишь малая толика скончавшихся в инфекционных госпиталях волгоградцев. Только в ноябре по данным Росстата их было 614 человек.В стационарах остаются более пяти тысяч волгоградцев с ковидной пневмонией, но официально коронавирус подтвердили лишь у каждого четвертого. Выздоровели за прошедшие сутки еще 261 человек, а общее число вылеченных перевалило за 37,4 тысячи пациентов.Остается надеяться, что ситуация с коронавирусом в Волгоградской области вскоре станет менее напряженной. Сейчас в регионе вакцину от ковида получили уже более пяти тысяч человек. Как только поступит новая партия, их станет больше. В течение недели должно выйти обновление режимного постановления губернатора №179, где прописаны все ковидные ограничения. Пока же режим самоизоляции для волгоградцев 65+ и все прочие правила действуют по 24 января 2021 года.