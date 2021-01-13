Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 18.01.2021 с 10.00 (мск) на 10.03.2021 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-239865):Лот №1:Нежилое помещение, назначение: нежилое, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:23:190015:688, площадь: 395,6 кв.м, расположенное по адресу: Волгоградская область, Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 15Начальная цена Лота №1 – 1 472 000 руб., с учетом НДС 20%.Минимальная цена Лота №1 – 736 000 руб., с учетом НДС 20%.Сумма задатка – 73 600 руб.Шаг аукциона на повышение – 73 600 руб.Шаг аукциона на понижение – 147 200 руб.Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.Электронный аукцион будет проводиться 10 марта 2021 года с 10:00на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»по адресу www.lot-online.ru.Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».Срок окончания приема заявок продлен по 09.03.2021 до 15:00 (мск).Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 05.03.2021.Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 09.03.2021.(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)Реклама.