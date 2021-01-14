В 2021 году вступили в силу новые правила охоты, утвержденные Минприроды России. Регионы получили больше полномочий в части переноса сроков охотничьего сезона, введении запретов или ограничений. Поэтому в Волгоградской области с 1 января 2021 года установили новые сроки охоты на сурков и сусликов (скачать постановление губернатора), изменились также лимиты и квоты добычи. Остальные параметры охоты в регионе оставили без изменений. В ряде охотугодий сохранили ограничения на весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь, а в Среднеахтубинском - полный запрет на любительскую и спортивную охоту.Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, специалисты решили сдвинуть период охоты на степных сурков и сусликов за исключением суслика-песчаника. Начиная с 2021 года охотиться на них можно не с июля по сентябрь, а с 15 июня по 31 августа. Объясняют такое решение тем, что взрослые особи залегают в спячку в сентябре и даже раньше, а в руки охотников попадают молодые животные, которые еще могут размножаться. А пока до 7 февраля 2021 года в Волгоградской области продлится сезон охоты на зайца, до конца февраля - на пушных животных.Кроме того, в утвержденных Минприроды России новых правилах охоты теперь значится, что охотник должен быть в одежде со световозвращающими элементами. Под запрет попала перевозка добычи без соответствующих документов – это должно помочь бороться с браконьерством. При этом использовать вышки при охоте ночью больше не обязательно, зато введен запрет на использование некоторых видов оружия и охоту с неисправным оружием.