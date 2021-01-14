49-летний Андрей Петренко, который убил в Волгограде полицейского на посту, отправится за решетку до конца своих дней. Сегодня, 14 января 2021 года, Волгоградский областной суд приговорил его к пожизненному заключению. Беспрецедентное, но справедливое решение.Как уточнили в областном суде, Андрея Петренко признали виновным в разбое, совершенном с применением оружия, и в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Напомним, это он зарезал 35-летнего Владимира Тафинцева 23 марта 2020 года. Убил прямо на боевом посту.Как сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, в тот день Петренко, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, решил ограбить женщину. Он подкараулил у подъезда многоэтажного дома гражданку Узбекистана, приставил к ее горлу нож и потребовал отдать все деньги, золотые украшения и мобильный телефон. Но жертва умудрилась вырваться из рук грабителя. Она бросилась наутек и успела добежать до здания волгоградского УЭБ и ПК ГУ МВД , расположенного по улице Землячки 11 в Дзержинском районе. Там на контрольно-пропускном пункте дежурил Владимир Тафинцев. Он быстро среагировал на крики о помощи пострадавшей и смог задержать преступника. Тафинцев препроводил Петренко в КПП для установления личности, но пока проверял документы преступник набросился на него с ножом. Удар пришелся прямо в сердце, Тафинцев скончался на месте.Петренко удалось сбежать с КПП, но недалеко. Коллеги погибшего полицейского довольно быстро нашли и задержали убийцу. Оказалось, что этот преступник уже был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и за угрозу убийством. Он уже провел за решеткой более 12-ти лет. На пожизненном заключении рецидивиста настаивала волгоградская прокуратура. И суд согласился с обвинителями.- Сегодня суд признал Петренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 2 статьи 162 и статьи 317 УК РФ и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сообщают в объединенной пресс-службе волгоградских судов. – Кроме того, с осуждённого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.В суде также уточнили, что пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.Отметим, что глава МВД России Владимир Колокольцев внес представление Президенту РФ о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно).Владимира Тафинцева вообще не раз поощряли за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он был добрым и отзывчивым. Так его воспитали, ведь он родился и вырос в семье полицейских, династию которых основал его отец - Владимир Иванович (до выхода на пенсию служивший следователем, а затем в службе исполнения наказаний). Младшая сестра Тафинцева сейчас тоже служит в полиции – в одном из подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области.У убитого полицейского остались жена и две дочки, одна из которых родилась уже после его смерти. Она никогда уже не увидит папу.