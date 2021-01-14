Сегодня волгоградцы задолжали регоператору почти 2 миллиарда рублей, а уровень собираемости - 86%. При этом около полумиллиона, а это 65 тысяч лицевых счетов, могут списать из-за сроков давности. Но теперь самые злостные неплательщики могут столкнуться не с платежками, которые проще проигнорировать, а со «старыми, добрыми» вышибаламиС этого года часть долгов за капремонт с волгоградцев смогут взыскивать коллекторы: именно такой правовой акт, инициатором которого выступил комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, рассматривают власти. Уже 19 января будет принято окончательное решение, внесут ли изменения в постановление и будут ли привлечены «третьи лица» к сбору средств за данную услугу.«Уровень собираемости взносов других субъектов РФ, в которых для проведения претензионно-исковой работы по взысканию взносов на капитальный ремонт были привлечены сторонние организации, указывает на эффективность данных мер», - цитирует «КП-Волгоград» пояснительную записку, подписанную председателем комитета ЖКХ Алексеем Сивокозом.Например, в Вологодской области при дополнительной работе коллекторов уровень сборов за капремонт – 101%, в Калужской – 99%, ХМАО – 95%.