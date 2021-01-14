На Старый Новый год в Волгограде и области подтвердили диагноз тестами еще у 263 заразившихся коронавирусом. Такие цифры прироста инфицированных сохраняются в регионе уже неделю, хотя власти и говорят об ожидаемом всплеске заболеваемости ковидом после зимних каникул. На сегодня Волгоградская область опустилась на 17-е место в стране по этому показателю. С нарастающим итогом число заболевших коронавирусом в регионе достигло 39 тысяч 86 человек. И тут регион стабильно на 15-м месте в России. В целом по стране уже почти 3,5 миллиона заразившихся, из них порядка 2,9 миллиона победили ковид, почти 64 тысячи человек умерли. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 января 2021 года.Число умерших пациентов, у которых коронавирус стал основной причиной смерти, вновь выросло на 4 человека. Всего в Волгоградской области ковид убил уже 527 человек.Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на сегодняшнее утро ковидные госпитали покинули еще 269 победивших вирус с короной волгоградцев. В целом число выздоровевших в регионе превысило 37 тысяч человек. Но еще около 5,2 тысячи пациентов продолжают бороться с ковидом и его последствиями в стационарах, среди них 5138 взрослых и 35 детей. Часть лечатся дома, а число карантинщиков в последние дни снизилось. Сидят дома после контакта с инфицированными чуть менее 12 тысяч жителей Волгоградской области.Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области почти не меняется. Но власти надеются, что уже вскоре заболеваемость пойдет на спад. Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти пять тысяч человек. Вскоре в регион поступит новая партия и сделать прививку смогут еще больше желающих.