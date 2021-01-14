- Состоялся открытый и конструктивный разговор между администрацией области и бизнес-сообществом. Веденные из-за пандемии ограничительные меры особенно ощутимо сказались именно на малом и среднем предпринимательстве. Но могу констатировать, что волгоградский регион входит в число лидеров по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе в экономике, что очень важно, - прокомментировал итоги прошедшей накануне встречи губернатора Андрея Бочарова с представителями бизнеса председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.На встрече в администрации региона обсуждали итоги реализации проектов социально-экономического развития и задачи на будущее, а также эффективность государственной поддержки МСП.- Взаимное доверие между властью и бизнесом дало положительный результат, помогло сохранить социально-экономическую стабильность в регионе, а также выполнить намеченные планы на 2020 год, который из-за пандемии стал годом серьезных вызовов и нелегких испытаний, - отметил Олег Савченко.Экономический фактор остается одним из приоритетов. Создание рабочих мест, инвестиции в производство, пополнение бюджета – это основа для дальнейшего развития любого региона.- Предпринятые государством меры поддержки были сформированы с учетом мнения предпринимателей и позволили многим как минимум сохранить свой бизнес, а в некоторых случаях даже планировать возможность его расширения, - подчеркнул председатель парламентской комиссии.Прогнозы на будущее неоднозначны, но перспективы развития регион не утратил.- В целом можно прогнозировать стабильную ситуацию, в областном бюджете на текущий год предусмотрены средства на поддержку отраслей и различных сфер жизнедеятельности. При этом сохранены все меры федеральной поддержки, продолжится финансирование мероприятий в рамках национальных проектов. В казне региона также запланированы необходимые средства на реализацию программ развития, - считает Олег Савченко.По его словам, предприниматели понимают, что механизмы помощи пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу в регионе задействованы по максимуму. Но власть рассчитывает, что все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться добросовестно.- В пик пандемии у нас не было массового закрытия предприятий, как в других регионах. Да, малый и средний бизнес попал под ограничения, но это не носило тотальный характер. Администрация области готова идти навстречу тем, кто четко исполняет предписания, - отметил Олег Савченко.Подводя итоги, председатель парламентской комиссии подчеркнул, что практически все институты бизнес-сообщества обозначили горячее желание работать, создавать новые рабочие места, платить налоги, участвовать в жизни региона.- Предприниматели достаточно оптимистично настроены. На таких встречах выстраивается конструктивный диалог, формируются доверительные отношения между властью и бизнесом, принимаются эффективные решения, которые позволяют рассчитывать на наш потенциал, чтобы реализовать намеченные планы.